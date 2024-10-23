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台積電熄火跌破5日線 供應鏈世禾、達與材料逆勢飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股23日收在23,334.76點，下跌200.67點，權王台積電（2330）失守5日線，以1,060元收盤，下跌15元，影響大盤指數約121點，台積電供應鏈則是由世禾（3551）及達興材料（5234）擔任領頭羊，雙雙飆上漲停收盤，世禾衝上146.5元，寫下歷史新高，達興材料以254.5元收盤，朝天價267元記錄挺進。

台積電股價熄火，未再往上攻高，相關供應鏈則是漲跌互見，世禾及達興材料為領攻的指標，雙雙衝上漲停收盤；三福化盤中也曾亮燈漲停，終場收在137元，上漲11.5元，漲幅9.16%；京鼎收盤上漲逾4%；旺矽、洋基工程、聖暉*、信紘科、台特化、朋億*、晶呈科技等收盤上漲逾3%。

半導體再生洗淨處理廠世禾營運表現走高，今年第3季合併營收6.46億元，較上季微幅增加，年增16.9%，創下新高；累計今年前九月合併營收19.01億元，年增11.4%，刷新18年來同期新高；世禾認為，在AI應用需求持續下，推升半導體客戶的產能稼動率提高，連帶加速相關製程設備元件的再生和洗淨需求，世禾今年營運也隨著加溫。

世禾是台灣第一家專業再生洗淨處理廠，主要提供清洗機台的設備廠牌包括應用材料、科林研發、東京威力科創（TEL）、ULVAC、艾司摩爾（ASML）等，台灣主力客戶則有台積電與群創，另外，中國大陸前二大面板廠京東方、華星光電及半導體廠也都是客戶。

達興材料9月營收3.56億元，月增1.47%，年減7.32%，累計今年前九月營收30.5億元，年減6.62%；達興材料積極衝刺半導體材料市場，2奈米以下的先進製程及先進封裝有多項新產品正與半導體客戶共同開發驗證中，目前半導體材料新廠已建置完成，並設置數條高潔淨度生產線，預期未來幾年半導體材料將成為主要的成長動能。

半導體 台積電

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