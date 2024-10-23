10大權值股僅鴻海上漲 台股下挫200.67點失守5日線
台股今天走勢疲弱，指數下跌200.67點，跌破23390點5日線關卡。台積電等權值股為盤面弱勢指標，前10大權值股僅鴻海上漲。
台股今天加權指數收在23334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交值新台幣3326.91億元。
台積電今天下跌15元，收在1060元，市值縮水3889億元，滑落至27.48兆元，影響大盤約121點。聯發科、富邦金、廣達、台達電、國泰金、中華電、日月光投控與中信金同步收跌，僅鴻海上漲0.5元，收在216元。
電子類股指數下跌0.94%，金融類股指數也下跌逾1%。傳統產業股漲跌互見，橡膠和營建類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱，機電和玻璃類股逆勢收漲，表現相對強勢。
分析師王兆立表示，近期為企業公布財報旺季，包括特斯拉（Tesla）、超微（AMD）、Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）等財報將陸續出爐，是市場關注重點。
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