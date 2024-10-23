快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

聽新聞
0:00 / 0:00

權值指標股不給力 台股收盤下挫200點跌破五日線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股23日收盤下跌200.67點，終場以23,334.76點作收，成交量3,326.91億元；台積電（2330）收盤價1,060元，下跌15元、跌幅1.4%。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、聯鈞（3450）、光聖（6442）、一詮（2486）、佳必琪（6197）、川湖（2059）、華城（1519）、東捷（8064）、大量（3167）、恩德（1528）及創惟（6104）；成交金額大且疲軟者有：聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、鈊象（3293）、祥碩（5269）、致茂（2360）、矽力-KY（6415）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、台達電（2308）、瑞昱（2379）及新復興（4909）。

統一證券，外銷訂單持續暢旺，台積電法說會釋出AI需求比預期佳，AI相關族群第4季旺季成長可期待。大陸救市再出招，中國人民銀行21日將貸款市場報價利率（LPR）下調25個基本點，不僅為年內第三降，更是史上最大下調力度；預期年底前，大陸官方將可望持續推出救市措施，有利風險資產偏好，對於台廠相關大陸收成股有利。技術面來看，大盤指數持續站穩於所有均線之上，且短、中、長期均線已全數翻揚，日KD指標交叉向上延伸，MACD指標紅色柱狀體增加，指標趨勢向上，在收盤未跌破5日線前，仍有利加權指數持續向上攻堅；短線仍有機會挑戰2萬4關卡，惟一要留意是美國總統大選變數，投資人可逢低採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向可選擇台積電相關AI概念股、板卡、車用、壽險、中概收成股、散裝、 航空、運動製鞋及高爾夫等族群。

中國人民銀行 台積電

延伸閱讀

台積電營收增近30％ 擠壓其他半導體廠成長！專家看好「這族群」長期趨勢向上

台積電走跌權值股熄火 台股盤中挫百餘點5日線震盪

護國神山撐台股！到底要選個股還是ETF？專家「避免追高」：台積電今年股價落在這區間

台股開盤下跌133點 台積電開低15元

相關新聞

外資減碼台股78.93億元 賣超前10名金融股居多

台股今天在台積電等權值股走跌影響下，加權指數下跌200.67點，收在23334.76點，跌破5日線，成交值新台幣3326...

不只AI、能源…股市4大驅動主題揭曉 這款減肥藥也成焦點

美國大選在即，挾著旺季效應和經濟數據符合預期，美股表現勢不可擋，道瓊、史坦普500指數均在近日創下新高，但國際地緣政治不...

估AI推動台股未來3年向上 多頭總司令張錫：不用預測高點

隨著美國聯準會（Fed）官員暗示有意放緩降息步伐，10年期美債殖利率一度升破4.2%，美股主要指數與台股陷入震盪。有「台...

川普當選「通膨恐再起」債券將迎大利空？ 辣媽：似乎還未完全反映建議分批進場

美國大選即將到來，金融市場已經預期川普會當選，也將這個預期反應在股價，債券市場利率上。

台股下跌200點 三大法人賣超147億元

台股23日開低走低，收在23,334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交量3,327億元，三大法人賣超14...

台積電熄火跌破5日線 供應鏈世禾、達與材料逆勢飆漲停

台股23日收在23,334.76點，下跌200.67點，權王台積電（2330）失守5日線，以1,060元收盤，下跌15元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。