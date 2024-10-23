權值指標股不給力 台股收盤下挫200點跌破五日線

台股23日收盤下跌200.67點，終場以23,334.76點作收，成交量3,326.91億元；台積電（2330）收盤價1,060元，下跌15元、跌幅1.4%。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、聯鈞（3450）、光聖（6442）、一詮（2486）、佳必琪（6197）、川湖（2059）、華城（1519）、東捷（8064）、大量（3167）、恩德（1528）及創惟（6104）；成交金額大且疲軟者有：聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、鈊象（3293）、祥碩（5269）、致茂（2360）、矽力-KY（6415）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、台達電（2308）、瑞昱（2379）及新復興（4909）。

統一證券，外銷訂單持續暢旺，台積電法說會釋出AI需求比預期佳，AI相關族群第4季旺季成長可期待。大陸救市再出招，中國人民銀行21日將貸款市場報價利率（LPR）下調25個基本點，不僅為年內第三降，更是史上最大下調力度；預期年底前，大陸官方將可望持續推出救市措施，有利風險資產偏好，對於台廠相關大陸收成股有利。技術面來看，大盤指數持續站穩於所有均線之上，且短、中、長期均線已全數翻揚，日KD指標交叉向上延伸，MACD指標紅色柱狀體增加，指標趨勢向上，在收盤未跌破5日線前，仍有利加權指數持續向上攻堅；短線仍有機會挑戰2萬4關卡，惟一要留意是美國總統大選變數，投資人可逢低採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向可選擇台積電相關AI概念股、板卡、車用、壽險、中概收成股、散裝、 航空、運動製鞋及高爾夫等族群。