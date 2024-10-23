質押風險太大...只適合高股息？達人曝執行正二心得「相見恨晚」：不懂才會害怕

過去，我從不考慮質押，因為打從心裡覺得投資本身已有風險，不想再承受更大的風險；現在，我充分善用質押，在相對安全基礎上，放大本金，實驗加速累積。

這過程有2個轉變契機

1、我發現設定的100萬股利目標，若沒有嘗試新的方法，可能一開始就失敗了，認識新方法、工具，才會看到更多可能。

2、大約2年前，我都還是死存、硬存、傻存階段，對於不同工具會擔憂。

其實說穿了，就是不懂、不了解，而工具本身是死的，直球認識，才能知道好不好用、適不適合。

所以啟動質押這半年，就像打通任督二脈，我學習到不只要買進資產（產生現金流），更要善用資產（質押創造本金），用券商的錢再賺錢，若能更早認識這工具，那肯定能創造更多報酬（雖然目前總績效落後，我們繼續看下去）。

若你也想質押股票？這是我的3個建議

1、確認是否已具備長期投資思維

股票質押能快速獲得一筆資金，若你想的是買進優質資產，隨著複利推動資產成長，那可好好評估；但若你是想利用這筆資金，想放手撈一波，那我建議千萬不要。（質押這半年，歷經史上單日最大跌點1807點，若沒有長期思維，心態可能當天就潰堤了）

2、確認已有資金投入及還款的計畫

一旦撥款下來，券商就會開始計息，所以要很清楚自己要買什麼？買多少？利息怎麼還？（多數人都不擅長短進短出，大原則是大型、波動小、股價穩定的標的）

3、可從高維持率及小金額投入起步

原則上股票質押最多可借到股票市值60%，建議初學者別超過50%，甚至低一點沒關係。

先讓自己感受看看在市場波動下，自己心態穩定度，若沒問題，再嘗試放大槓桿，我認為這是比較安全的操作。

小提醒：個人質押持有部位是高風險組合，有實驗性質，請別跟單。（一般質押套利模式以僅買入高股息賺利差為主流）

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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