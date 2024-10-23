台積電走跌權值股熄火 台股盤中挫百餘點5日線震盪
台積電今天股價持續走跌，聯發科、廣達和國泰金等權值股也紛紛走跌，影響台股今天下挫百餘點，指數在23398點5日線上下震盪。
至10時50分，台股加權指數達23361.8點，下跌173.63點，成交值新台幣1839億元。
台積電美國存託憑證（ADR）22日跌破200美元關卡，收在198.48美元，下跌3.47美元，跌幅1.72%，台積電今天同步走跌，盤中最低下探1055元，下跌20元，影響大盤162點。
鴻海開低震盪，盤中一度由黑翻紅達217元，上漲1.5元。聯發科、廣達、台達電和聯電等權值股多數走跌，影響電子類股指數下跌逾1%。
金融股在國泰金、中信金、兆豐金和玉山金等紛紛走跌下，類股指數同樣表現疲弱，下挫逾0.8%。
傳統產業股漲跌互見，玻璃類股指數上揚逾1%，表現相對強勢；橡膠類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。
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