護國神山撐台股！到底要選個股還是ETF？專家「避免追高」：台積電今年股價落在這區間

果然只有台積電可以超越台積電，近期台積電公布他的第三季財報，整體表現超乎預期，第四季指引也非常的好，符合他的強勁獲利前景。

不過對於投資人來說，現在最大的難題是直接買入台積電，還是應該買入台積電相關的ETF，伊森今天想針對這個問題，提出我的看法給大家參考參考。

台積電財報亮麗吸引評價調升

如今，如果我們從台積電的財報出發，可以發現台積電今年以來獲利成長主力，已逐漸往AI等先進製程等相關領域靠攏。

特別是面對全球AI商機如雨後春筍般萌芽，在2025年繼續吃下更多AI商機的機會是很明顯的，台積電董事長魏哲家在法說會時更強調AI需求是「做夢都想不到」、「很瘋狂」。

1、財務表現：

◦ 第三季淨額達23.50億美元，較前一季成長12.9%，較去年同期成長36.0% ◦ 營業毛利率為57.8%，較前一季及去年同期分別提高4.6及3.5個百分點 ◦ 其中盈餘為12.54新台幣，較去年同期成長54.2%

2、產品組合：

◦7奈米及以下製程技術貢獻了69%的份額 ◦3奈米製程已貢獻20%的份額，顯示新技術的快速採用。

3、客戶群：

◦ 高效率運算佔總收入的51%，為最大收入來源 ◦ 智慧型手機佔34%，為第二大收入來源 ◦ 消費性電子-19%，為最大減幅項

4、財務狀況：

◦ 現金及投資為2,167.60億元新台幣，佔總資產的35.2%。 ◦ 資本支出為207.08億新台幣。

而在台積電發布財報後，外資與本土券商也同時整理了相關最新目標價，平均調升幅度更是達到14%左右，顯示台積電在未來十二個月股價仍有向上的潛力。

台股ETF投資組合首重「台積電」

不過，說到底，現在對讀者來說最重要的就是如何持有台積電，到底是買進台積電個股好，還是持有擁有台積電的ETF好呢？

在這邊伊森想要提醒，雖然外資將台積電的目標價調升許多，但站在基本面的角度來說，伊森認為2025年的台積電營收大約就是在55-60元之間跑動，如果用20倍PE去看待股價會落在1000-1200左右。

如今台積電的股價大約就落在這個區間中跑動，要想在創下歷史新高馬上衝刺上漲，可能會有點困難。

簡單來說，如果在這時貿然買入台積電個股對於波動承受度小的投資人來說太過冒險。

伊森認為當我們在替台積電喝采並感到高興時，一定要謹慎看待台積電帶來的變化，用分散式的方法持有台積電。

更明白的說是持有台股大盤ETF，以下伊森整理5檔相關個股提供給讀者參考。

持有台積電好還是持有台積電的ETF好？

其實說了這麼多，伊森想直接跟讀者說說我自己的結論，就是市場沒有永遠的長青樹與永遠的龍頭，回到台股來說，雖然台積電是我們現在的護國神山，甚至是全世界半導體的護國神山，但時代的洪流是無情的，幾乎沒有任何人可以保證自己永遠領跑世界。

君不見台積電的崛起就是英特爾的殞落，曾經的晶片龍頭股價還跟二十年前一樣，確實讓人唏噓，賽道選錯後，要追趕上的機會就變得更加微小了。

為此投資台積電（2330）或是擁有台積電的 ETF，伊森會濃縮成四點進行考量，以下整理提供給讀者參考：

1、風險與分散性：台積電集中投資於單一公司，風險較高；而 ETF分散投資於台股大盤多家公司，降低了單一股票的風險。

2、成長潛力：台積電的成長潛力佔據主導地位，在半導體領域的領先地位，但ETF的多元持股可以具有台積電的成長潛力，又能保有分散持股和投資多元領域的可能。

3、波動性與穩定性：台積電的波動性增加，尤其受到科技股的景氣循環影響，ETF由於多家公司組成，波動性減弱。

4、費用與交易頻率：台積電沒有管理費，只有交易成本；ETF有管理費，但整體影響不大，讀者可以多比較幾間的費用，找出最合理的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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