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美股漲跌互見台指期夜盤下挫 法人：台股續震盪

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股主要指數22日漲跌互見，道瓊工業指數小跌6.71點，那斯達克指數上漲33.12點。法人表示，台指期夜盤下跌60點，台股今天可能持續高檔震盪。

企業財報表現亮眼，抵銷美國公債殖利率升高影響，美股22日收盤幾近平盤。道瓊工業指數小跌6.71點，跌幅0.02%；標準普爾500指數小跌2.78點，跌幅0.05%；那斯達克指數上漲33.12點，漲幅0.18%；費城半導體指數下跌24.51點，跌幅0.47%。

國內外產業訊息方面，力積電第3季持續虧損，每股虧損新台幣0.69元，累計前3季每股虧損1.27元。董事長黃崇仁表示，力積電投資20億元導入設備，推出3D AI代工服務，成為超微（AMD）等廠商合作夥伴，預計明年下半年可望放量。

盛群布局伺服器散熱風扇即將開花結果，總經理蔡榮宗表示，明年將開始出貨台灣能源廠客戶。此外，盛群光通訊收發模組已累積出貨美國通訊客戶達400萬顆，明年積極拓展台灣和中國市場，將驅動明年營運成長。

低軌衛星與無線通訊廠昇達科技第3季稅後淨利1.4億元，年增172%，每股純益2.06元；累計前3季每股純益6.09元。為應對低軌衛星產業快速發展，昇達科積極擴增產能布局全球，越南和台灣新廠將於11月貢獻產能。

連接器線廠信邦累計前3季稅後淨利27.96億元，較去年同期成長4.18%，創歷年同期新高，每股純益11.65元。

法人表示，台指期夜盤下跌60點，可能影響台股今天表現，不過台股維持上升趨勢結構，將呈高檔震盪格局；企業財報以及美國總統大選將是近期市場關注的焦點。

台股 美國公債

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