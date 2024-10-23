存股抱久就能「零成本」？理財專家搖頭「只是話術」指3盲點：時間最貴

什麼！買股票還可以零成本？這幾天看到別的理財專家在分享「零成本存股」，如何做到，例如你買了一檔股票10元，每年固定配2元股息，那5年後你領的股息總共是10元，這樣是不是就把成本完全收回了？如果你也這樣想，那就陷入了投資的誤區。

什麼是零成本

投資成本10元－股利10元＝0

投資的誤區-下市

這種計算方式，會讓人忽略了投資風險。你可能想領息領到回本，但如果公司狀況很糟，提前下市，那在你賺回本之前股票就變壁紙了。

股票本來就是高風險的投資，需要時時注意公司的經營狀況。

投資的誤區-時間

你有想過領到回本需要多少時間嗎？假設你買的成本是50元，每年配2元，回本要等25年，一個小孩都能讀到研究所畢業了。

時間是有價的，如果你真的買貴，不應該想放著等他回本，應該果斷處理才不會浪費時間。

投資的誤區-機會

一個穩定配息，但也穩定下跌的公司，那你還會想投資嗎？一檔股票如果他已經跌超過成本，即使穩定配息，你也不該考慮持續持有他。

因為它會讓你失去投資其他更好股票的機會，不要糾結是否回本，而是應該更專注未來的報酬。

結語

「零成本」只是一個投資的話術，它會讓你忽略的風險的存在。

投資還是要更專注股票本身的價值，或是市場的經濟狀況，不好的股票就像爛掉的蘋果，應該果斷賣出，而不是把零成本當作目標。

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