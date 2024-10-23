台股資金轉向 三族群撐盤…公股券商尾盤力挺台積

台股昨（22）日不懼台積電（2330）利空衝擊，早盤一度重挫272點，法人及大戶資金順勢轉戰鴻海、廣達等AI股，盤面改由科技權值、金控、千金股等三大族群撐盤，公股券商尾盤再進場拉抬台積電，大盤終場僅小跌7點收23,535點，多方做多企圖強烈。

法人圈普遍看好台股後市，紛紛上修第4季行情展望。第一金、永豐、台新等三大投顧從原本預測區間23,800~24,000點，同步上修挑戰歷史高點24,416點，能否突破歷史高點，則看美股、地緣政治等條件變化，族群中最看好AI板塊。

台股觀盤重點與後市展望

台股昨日受中國大陸在福建平潭海域實彈軍演，加上權王台積電盤中傳出諸多利空，包括寶山2奈米廠工安意外、美國總統大選川普勝出機率升高恐不利台積電、韓媒報導三星將攜手英特爾合作代工槓台積電等，台積電早盤一度下殺25元至1,060元，似有封閉法說會後跳空缺口態勢，大盤也一度下跌272點。

但在鴻海、廣達兩大科技權值股走強穩定軍心，加上欣興、景碩等PCB股轉強，搭配富邦金、國泰金回神，千金股由股后力旺領軍ASIC族群，指數逐漸震盪向上，終場跌7點、以23,535點作收，穩守在各期均線之上，成交量擴增至3,842億元。

三大法人合計買超100.03億元，除自營商賣超20.6億元外，外資、投信都站在買方。外資在現貨市場買超78.5億元，連三買累計855.9億元，昨主要加碼鴻海、廣達、緯創等老AI股，但期現貨不同步，在期貨市場淨空單增加1,326口至34,905口；投信買超38.7億元，連二買累計60.2億元，昨加碼中信金、凱基金、台新金等金控股。

公股券商昨買超24.1億元，為近九個交易日最大金額，主因外資、投信等同步拋出台積電持股，賣壓最大時跌25元，所幸公股券商大買13.6億元，在尾盤將其跌幅收斂至10元收在1,075元。

第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧執行長賴建承等表示，台積法說超預期，法人圈上修台股獲利今年有望挑戰4兆元，有利續攻。