IPO趕進度！ 證交所通過LINE Pay等四家公司上市案
年底將屆，IPO趕進度！臺灣證券交易所22日舉行董事會，一口氣通過連加網路（LINE Pay）（7722）、永鴻國際生技、富威電力、寶綠特資源再生工程等四家公司申請股票上市案，將陳報主管機關審核。
證交所表示，連加網路申請已公開發行普通股股票計6,000萬股上市案，經提請有價證券上市審議委員會第828次會議審議通過，再獲董事會同意股票上市。
LINE Pay目前為興櫃市場高價股老三，僅次於印能科技、新應材，22日下跌2.0%收604元，未來轉掛牌上市後，或有機會帶動一波比價行情。
永鴻國際生技申請已公開發行普通股股票計6,628萬股上市案，經提請證交所有價證券上市審議委員會第826次會議審議通過，亦於董事會同意股票上市。
富威電力申請已公開發行普通股股票計6,000萬股上市案，經提請證交所有價證券上市審議委員會第829次會議審議通過，於董事會同意股票上市。
寶綠特資源再生工程（BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD.）申請已公開發行普通股股票計6,519萬股上市案，經提請證交所有價證券上市審議委員會第827次會議審議通過，董事會同意股票上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言