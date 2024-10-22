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IPO趕進度！ 證交所通過LINE Pay等四家公司上市案

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

年底將屆，IPO趕進度！臺灣證券交易所22日舉行董事會，一口氣通過連加網路（LINE Pay）（7722）、永鴻國際生技、富威電力、寶綠特資源再生工程等四家公司申請股票上市案，將陳報主管機關審核。

證交所表示，連加網路申請已公開發行普通股股票計6,000萬股上市案，經提請有價證券上市審議委員會第828次會議審議通過，再獲董事會同意股票上市。

LINE Pay目前為興櫃市場高價股老三，僅次於印能科技、新應材，22日下跌2.0%收604元，未來轉掛牌上市後，或有機會帶動一波比價行情。

永鴻國際生技申請已公開發行普通股股票計6,628萬股上市案，經提請證交所有價證券上市審議委員會第826次會議審議通過，亦於董事會同意股票上市。

富威電力申請已公開發行普通股股票計6,000萬股上市案，經提請證交所有價證券上市審議委員會第829次會議審議通過，於董事會同意股票上市。

寶綠特資源再生工程（BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD.）申請已公開發行普通股股票計6,519萬股上市案，經提請證交所有價證券上市審議委員會第827次會議審議通過，董事會同意股票上市。

IPO 證交所

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