證交所矽谷招商 回響熱

台灣證券交易所攜手資誠聯合會計師事務所及中國信託證券於美國矽谷舉辦前進台灣資本市場座談會，會中並就台灣資本市場優勢、AMAX-KY成功回台上市經驗及美國稅制規劃等主題進行專題分享，吸引眾多美國當地企業代表及資本市場中介機構積極參與。

證交所持續推動壯大資本市場政策，積極推動外國企業來台上市。此次由證交所副總經理杜惠娟率領上市服務團隊，前往全球高科技及AI產業重鎮「美國矽谷」，宣示證交所強化與美國市場連結，協助在美企業來台上市並邁向永續經營的目標。

證交所表示，台灣多年來與美國在貿易、投資及技術合作等領域表現卓越，促進雙邊經濟繁榮。本次推動行程除個別拜訪美西及達拉斯等地多家公司外，亦與中介機構如券商、會計師事務所代表進行交流。