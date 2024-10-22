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公開資訊觀測站 五亮點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
公開資訊觀測站優化版首頁。 證交所／提供
公開資訊觀測站優化版首頁。 證交所／提供

臺灣證券交易所表示，為全面提升投資大眾對公開資訊觀測站的使用體驗，使投資人能快速取得並善用正確投資理財資訊，日前正式上線公開資訊觀測站（MOPS）優化網頁，展現全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點。

公開資訊觀測站為國內上市櫃公司、興櫃公司與公發公司的主要資訊揭露平台，自2010年上線以來，持續提供最即時與正確的資訊，但隨證券市場業務不斷擴展，網站入口網頁功能選單轉趨繁雜，網頁設計過於擁擠，導致使用者不易查找資料。

證交所指出，公開資訊觀測站優化版本具有五大亮點。首先是全新網頁設計，調整網頁排版降低資訊密度，以簡約頁面設計改善閱讀舒適性。

第二為重新架構原有功能選單，證交所解釋，鑒於現行公開資訊觀測站查詢功能超過400項，分類過於繁雜，本次重新設計功能選單，包括「單一公司」、「彙總報表」、「重大訊息公告」、「主題專區」、「其他金融商品」等五大項。

其中，「單一公司」、「彙總報表」分別設計為查詢個別公司的公告與相關資訊、多家公司及各市場（區分上市、上櫃、興櫃、公發公司等市場）的彙整公告與資訊。

近來頗受投資人關注的ETF相關資訊，則與ETN、認購（售）權證、債券、資產證券化、基金等一起於「其他金融商品」中揭露。

第三是增設常用功能區塊，主要透過統計最常用的功能後，另外於首頁增設區塊，讓投資人快速查找常用資訊。

第四為響應式網頁設計，因應使用者於行動裝置上享有最佳的瀏覽體驗，網頁排版方式予以進一步優化。

最後是功能對照索引，主要設計為方便使用者熟悉新網頁操作，網站提供新舊功能索引，投資人可快速查找新功能位置，確保操作順暢無縫銜接。

證交所提醒，為避免一次性轉換對使用者影響過大，目前先採現行公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）、優化網頁（https://mopsplus.twse.com.tw）不同網址方式提供服務，現行公開資訊觀測站使用完全不受影響，待使用者體驗優化網頁後，將另擇時對外公告網頁切換時程。

證交所

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