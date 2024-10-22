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散熱需求旺 動力搶商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達（NVIDIA）次世代顯示卡RTX 50系列即將問世，國內顯示卡散熱風扇廠動力-KY（6591）看好高階風扇需求有望增溫，將挹注明年營運成長，正積極備貨卡位商機。

動力指出，由於下一代Blackwell架構RTX 50系列顯卡，預期性能大幅提升，其中規格最高的GeForce RTX 5090預計採用代號GB202-300-A1的Blackwell架構，基於21,760個CUDA核心的GB202的GPU，功耗將高達600W，較上一代旗艦顯卡GeForce RTX 4090的450W大幅提升，有助帶動公司客製化、高規格之散熱風扇產品需求。

市場預測，RTX 50系列問世後，有望推升換卡潮湧現，加上明年有不少3A遊戲大作將上市，市場對高階顯示卡需求有增無減，風扇需求同步增溫。

法人指出，目前顯示卡產業庫存已趨向健康，市場已做好準備等RTX 50系列上市，由於先前已經延宕推出時程，一般預料明年第1季推出可能性最大。

GeForce 顯示卡

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