就市論勢／手機、遊戲機 話題熱

盤勢分析

美國9月通膨表現，可望支持美聯準會繼續降息。歐元區9月通膨持續減緩，歐洲央行10月會期持續調降關鍵存款利率1碼至3.25%。

後續來看，雖聯準會官員常有不同解讀，但由於聯準會在現有通膨水準下，尚有不少利率寬鬆空間，除年內仍有2碼降息可能，2025年預期也將持續降息，資金面朝向寬鬆可期。

美國總統大選方面，隨靠近選舉日，雙方競爭更加白熱化，但市場情緒反應已趨穩定，後續搖擺州選舉結果將決定最新的美國總統。近期美股對選舉議題反應略有淡化，主要指數呈現攻堅態勢，台股走勢與美股亦步亦趨，同樣回到多頭排列，加權指數強於櫃買指數。

2025年台股企業獲利預估可持續成長，搭配較寬鬆資金環境，預期台股指數在2025年可望延續多頭格局。在技術指標方面，台股加權與櫃買指數雖雙雙一度跌破半年線，但快速站回並重新回到多頭。

投資建議

下半年科技新品方面，雖iPhone 16受到AI功能尚未上市，銷售動能低於預期，但後續Android陣營仍將持續推出手機新品，三大家用遊戲機品牌也將陸續發布新品，緊接著明年初有美國CES展，預估可為科技產品帶來新話題。