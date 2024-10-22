中低價族群 短多可期

台股昨（22）日因台積電（2330）壓盤，震盪收小黑，盤面題材股良性輪動，其中友達（2409）、富邦金、百和等百元以下中低價股強強滾，法人預期短多仍有上檔空間，建議可趁盤中壓回時進場布局。

市場靜待本周新一輪財報出爐，10年期美債殖利率攀升至7月以來新高，美股四大指數漲跌互見，雖然輝達（NVIDIA）股價大漲4.1%，締造歷史新猷，但台積電走勢欲振乏力，壓抑台股昨日整場都在平盤下游走，所幸仍力守5日線。

逐漸接近年底，具低基期、籌碼穩定優勢的中小型題材股吸引特定買盤進場點火，以法人近五日買超逾500張代表個股來看，悅城、恩德、晉倫、尖點、普安、盛群、奇偶、百和、富邦金、燿華、友達等，單日漲幅達2.3%至9.9%不等。

光電玻璃廠悅城傳出玻璃基板薄化、拋光、鍍膜等技術，切入3D封裝領域，昨日股價攻頂收48.55元，改寫波段高點，另一檔跨入半導體晶圓傳輸盒材料領域的複合材料廠晉倫，股價再度亮燈漲停收61.1元。

傳產股方面，以公共工程為主的皇昌除息0.3元、除權2.7元，股價在除權息首日強勢表態，終場漲9.2%收83.1元，在打房利空中相對強勢，至於受惠品牌客戶庫存調整告一段落，營運漸入佳境的百和，股價持續盤堅向上，維持多方格局。