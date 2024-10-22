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PC半導體景氣 大摩看淡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
大摩看PC半導體
大摩看PC半導體

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華半導體產業」報告中示警，第4季PC半導體產業景氣比預期的更糟糕，將走弱探底，季衰退幅度將達二位數。台廠中，譜瑞-KY（4966）、瑞昱、華邦電等，均給予「劣於大盤」評級。

由於這是外資圈首篇示警第4季PC半導體景氣不佳的報告，引起市場高度關注，也成為投資人熱議焦點。

大摩科技產業分析師顏志天指出，經歷第3季表現不如預期後，第4季PC半導體產業景氣原本預期只是趨於平淡，但實際上卻比預期更糟糕，將走弱探底，主要影響因素有二：

首先，是AI PC表現令人失望。由於缺乏殺手級應用，市況表現不如預期。

另一方面，X86 CPU定價過高，更是掣肘AI PC需求浮現的關鍵因素。顏志天認為，目前PC半導體客戶正在等待下一代安謀架構（WoA）CPU的問市。

新一代WoA CPU由於具備高運算能力、低功耗等更具吸引力的特性，顏志天估計將帶動明（2025）年下半年市場需求開始起飛，並將在2026年市占表現獲得進一步增長。因此短期內對AI PC需求看法仍相對保守。

其次，影響AI PC需求不佳另一因素，是大陸以外的市場庫存高。儘管大陸官方日前提出各項利多政策激勵消費，促使PC需求出現回升跡象，顏志天認為，這仍不足以逆轉產業下行趨勢。

展望明年第1季，顏志天預期，隨庫存修正，加上新款CPU問市，將推升PC半導體有機會展現更好季節性表現，並較今年第4季增長；明年下半年在新WoA CPU需求強勁擴張帶動，推升整體次產業景氣表現。

對於相關台廠，顏志天雖然保守看待譜瑞-KY、瑞昱、華邦電等，給予「劣於大盤」評級，不過仍看好祥碩與義隆電。

CPU 半導體

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