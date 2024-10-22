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台股聚焦財報、法說會 外資敲進「AI概念股」這檔居冠！買超前10出爐

中央社／ 台北22日電
台股早盤一度跌逾270點，隨後跌勢收斂，收盤僅小跌7.10點，外資買超AI概念股及面板雙虎，其中買超鴻海居冠。圖／中央社
台股早盤一度跌逾270點，隨後跌勢收斂，收盤僅小跌7.10點，外資買超AI概念股及面板雙虎，其中買超鴻海居冠。圖／中央社

台股今天早盤一度跌逾270點，隨後跌勢收斂，收盤僅小跌7.10點，外資買超新台幣78.57億元，買超AI概念股及面板雙虎，其中買超鴻海居冠。

台股今天跌7.10點，收在23535.43點，成交值3842.78億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，從技術面來看，台股今天尾盤跌勢大幅收斂，收小黑，已補早盤大跌缺口，有利後續盤勢。台股將聚焦美股、台股財報及法說會。

黃國偉指出，最近影響股市的消息面因素較少，但接近11月初美國總統大選、聯準會（Fed）11月例會之際，較易受影響，之後不確定因素消失，盤勢較有表現空間。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股今天以AI概念股為主，包括鴻海、廣達、緯創都有表現；台積電業績好，周邊設備廠、供應鏈相關股票出現漲多回檔，反而許多落後補漲股有表現機會，整體盤勢不弱。

三大法人今天合計買超100.03億元，其中投信買超42.15億元、外資及陸資買超78.57億元，自營商賣超20.69億元。

外資買超前10名包括AI概念股、面板雙虎，其中買超鴻海2萬7937張居冠，其次依序為緯創、新光金、友達、富邦金、廣達、長榮航、國泰金、群創、欣興。

AI 台股 面板雙虎 鴻海

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