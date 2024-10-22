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台股下跌7點 三大法人買超100億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

台股22日早盤最低一度下跌272.67點，但終場收在23,535.43點，下跌7.1點，跌幅0.03%，成交量3,727億元，三大法人買超100.03億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超78.57億元，投信買超42.15億元，自營商賣超（合計）20.69億元，其中自營商（自行買賣）買超0.79億元，自營商（避險）賣超21.48億元。

台積電（2330）收1,075元，下跌0.92%，AI股持續走強，鴻海（2317）收215.5元，漲幅逾2%，廣達（2382）上漲逾3%，緯穎（6669）上漲逾2%，重回2,000元大關。載板三雄今以欣興（3037）表現最強，大漲近8%，收163.5元。IP股力旺（3529）盤中創下歷史新高，收3,340元，世芯-KY（3661）收2,045元，漲幅超過3%，站上月線。矽光子族群中光聖（6442）、聯鈞（3450）表現強勢，分別大漲7%、5%，光聖收493.5元，挑戰重回500元關卡。

三大法人 台股

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