不是拉「積」盤 台股跌點收斂只剩7點靠這三大族群

台股22日受到台積電拉回影響，盤中跌超過270點，早盤最低來到23269點，所幸有AI代工股、金融股、千金股撐盤，終場下跌至7點，收在23,535點，成交量達3727億元。

近期哈瑪斯領袖遭以色列擊斃，黎巴嫩真主黨隨即宣布與以色列的衝突進入新階段，並強調持續對抗以色列，伊朗方面表示哈瑪斯領袖遭擊斃只會增強抵抗意志，美國 國務院指出，儘管希望能透過停火協議結束衝突，但目前哈馬斯的立場仍不明朗，地緣政治的衝突可能進 一步惡化，市場的不確定性風險提高，亞股呈現漲跌互見，美期電子盤走跌，日股、台股拉回整理。

盤面資金輪動，轉往低基期族群，買盤點火中小型股、千金股續強，支撐櫃買指數逆勢走揚0.4%作收。

權王台積電休息，下跌10元，拖累大盤表現，而鴻海、廣達等AI股逆勢走揚，加上金控股走揚支撐，帶動台股跌幅收斂，台指期甚至一度翻紅。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會啟動降息後，部分不確定干擾雜音消弭，穩定市場信心，加上9月零售銷售數據優於預期、暗示美國消費者狀態仍強，以及重要法說發表樂觀展望，半導體族群受激勵，支撐美股樂觀氣氛。

安聯投信台股團隊表示，NVIDIA雖仍處於新舊晶片交替期，但Hopper系列晶片需求優於預期，下游組裝廠下半年營收持續上修，而新一代GB系列產品目前測試順利，預計11月將陸續進入量產，明年上半年有望出現淡季不淡，預期將是第四季帶動台股走勢的關鍵族群。

在蘋果新機部分，安聯投信台股團隊表示，除AI供應鏈可望在第四季繳出亮麗財報外，市場雖對於今年Apple新款iPhone等待時間縮短而對銷售懷有疑慮，但主要應是今年生產良率遠優於過往，充足備貨足以支應終端需求，故預期Apple公布財報時可望優於市場預期。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，但挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。以電子族群為例，可以微笑曲線來看布局機會，其中組裝概念可以成長態勢相對明朗的下游為主，品牌或先進製程則以上游龍頭為主。