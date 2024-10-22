近十年第4季布局半導體股 平均報酬率逾一成

台新投信表示，AI應用無所不在，大至電動車，小至智能手機，未來10年將走向無所不能，每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現躍升性成長，帶動的將是約10年的半導體大週期，另外，半導體每個產品週期中也會伴隨著約3~4年小庫存週期，投資人若能掌握半導體「應用週期｣與「庫存週期｣循環機會，將可獲得不錯的報酬。

台新投信指出，依據歷史經驗，第4季為布局半導體股的良機，據彭博統計，近10年（2014~2023）第4季布局全球半導體指數平均報酬率逾1成，居所有類股之冠。台新美日台半導體基金已在10月16日報請成立，掌握半導體全面商機。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，半導體產業揮別2023年的庫存調整期，進入2024年，在生成式AI和高效能運算(HPC)等應用推動，及晶片在終端需求的復甦帶動下，加速先進製程和晶圓代工產能擴增，SEMI國際半導體產業協會估計，全球半導體產能繼2023年以5.5%成長至每月2,960萬片晶圓(wpm, wafers per month)之後，預計2024年將持續增速成長6.4%，突破3,000萬片大關。

蘇聖峰進一步表示，除了生成式AI和高效能運算(HPC)等需求激增外，隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康水位，個人電腦及智慧手機市場需求回升，研調機構與半導體廠普遍預期，2024年半導體產業景氣可望回溫，營收有機會呈現二位數高成長水準。

蘇聖峰強調，世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2024年半導體營收將成長約13.1%，國際數據資訊（IDC）更樂觀預期，半導體銷售可望成長20%。蘇聖峰建議，優先布局同時囊括半導體上中下游關鍵地位的美日台半導體基金，以全面掌握半導體的漲升行情。