近十年第4季布局半導體股 平均報酬率逾一成

台新投信表示，AI應用無所不在，大至電動車，小至智能手機，未來十年將走向無所不能，每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現躍升性成長，帶動的將是約10年的半導體大周期，另外，半導體每個產品周期中也會伴隨著約3-4年小庫存周期，投資人若能掌握半導體「應用周期｣與「庫存周期｣循環機會，將可獲得不錯的報酬。依歷史經驗，第4季為布局半導體股的良機，據彭博統計，近十年（2014年~2023年）第4季布局全球半導體指數平均報酬率逾一成，居所有類股之冠。台新美日台半導體基金已於10月16日報請成立，掌握半導體全面商機。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，半導體產業揮別2023年的庫存調整期，進入2024年，在生成式AI和高效能運算（HPC）等應用推動，以及晶片在終端需求的復甦帶動下，加速先進製程和晶圓代工產能擴增，SEMI國際半導體產業協會估計，全球半導體產能繼2023年以5.5%成長至每月2,960萬片晶圓（wpm, wafers per month）之後，預計2024年將持續增速成長6.4%，突破3,000萬片大關。

蘇聖峰進一步表示，除了生成式AI和高效能運算（HPC）等需求激增外，隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康水位，個人電腦及智慧手機市場需求回升，研調機構與半導體廠普遍預期，2024年半導體產業景氣可望回溫，營收有機會呈現二位數高成長水準。世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2024年半導體營收將成長約13.1%，國際數據資訊（IDC）更樂觀預期，半導體銷售可望成長20%。建議優先布局同時囊括半導體上中下游關鍵地位的美日台半導體基金，以全面掌握半導體的漲升行情。