台積電開低20元 台股早盤跌逾200點

台股22日開盤指數為23,428.11點，下跌114.42點。台積電（2330）開盤價為1,065元，下跌20元。

群益投顧表示，美股超級財報周持續至11月上旬，美國重量級公司財報與未來營運展望將牽動美股與台股表現，每家企業營運狀況不同，多空訊息交雜，導致台股近期震盪幅度將擴大。中東局勢持續緊繃，市場擔憂以色列是否趁美國總統大選之際，對伊朗核武與石油設施發動攻擊，恐將不利台股表現。

近日輝達、台積電利多不斷，但昨天台積電股價表現持平，反而是iPhone 16銷量利多激勵大立光（3008）漲3.23%，可留意市場資金是否流向股價基期較低、漲幅較小的族群。由於美國超級財報周多空消息兼具，台股近期大幅震盪，短線採取謹慎保守投資策略。

操作題材可留意：

1.全球系統性風險激勵金價屢創新高─隨著以色列與伊朗關係日益緊張，中東地緣政治風險持續攀高；美國總統大選陷入膠著，加上近期南北韓擴大衝突的潛在機率大增，帶動國際避險資金湧入黃金標的，目前金價已飆破2,700美元再創歷史新高。金價走揚將有利於相關受惠股：佳龍（9955）、金益鼎（8390）、光洋科（1785），股價有機會跟著金價水漲船高。

2.蘋果新品概念股可望獲市場青睞─蘋果2024年第二場秋季新品發表會，預計10月底登場；市場猜測將會發表採用M4晶片MacBook Pro、Mac mini、iMac及iPad mini 7等新產品。重頭戲在於Apple Intelligence將如何應用並串聯所有APPLE產品，打造一整套蘋果生態系。

周一（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,931.6點，下跌344.31點、跌幅0.8%；S&P500指數下跌0.18%；那斯達克指數上漲0.27%；費半指數上漲0.13%。台積電ADR漲0.58%，較台北交易溢價%。

道瓊工業指數和標普500指數周一自歷史新高回落，美國10年期公債殖利率漲破4.1%，創12周來高峰，上周五收盤報4.074%；認為美股價位偏高的投資人戒慎恐懼。

三大法人周一集中市場合計買超227.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超211.1億元，投信買超21.5億元，自營商（自行買賣）買超29.1億元，自營商（避險）賣超34億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,277口至13,855口，其中外資淨空單增加4,820口至33,579口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,264口至14,720口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.88。VIX指數上升0.24至25.15。外資台指期買權淨金額1.28億元，賣權淨金額0.56億元。整體選擇權籌碼面偏空。