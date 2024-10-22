快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、曝遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

聽新聞
0:00 / 0:00

承擔高風險就會有高報酬？4投資觀念先建立、以免槓桿開太大倒賠光

聯合新聞網／ 眼鏡的學習旅程
高風險伴隨著高報酬，但這卻不是鐵則。台股示意圖／中央社
高風險伴隨著高報酬，但這卻不是鐵則。台股示意圖／中央社

風險等於高報酬？4個觀念先建立起來！

槓桿的風險與報酬：

這裡先談談借錢投資，這是大家最容易使用槓桿的投資方式，利用貸款來擴大投資回報，加速資產累積。

但相信大家都知道，投資並非穩賺不賠，市場無法預測，你有可能一夜致富，但也可能一夜變窮。

歷史上許多著名的投資者，如被《時代》雜誌形容為「最活躍的美國股市投機客」傑西·李佛摩，他曾利用槓桿在短時間內賺取數百萬美元，但也因為市場波動而在短時間內賠光資產。

先建立幾點觀念：

1、高風險並不保證高報酬：

高風險並不保證高報酬，它反應的是不確定性增加，而非必然的高回報。

例如加密貨幣市場波動劇烈，雖然有些人獲利豐厚，但也有許多人因價格崩潰而損失慘重。

另外石油探勘行業也是一個典型例子，投資人在投入大量資本後，若未找到油田，便會面臨巨大的損失。

2、風險與回報的非線性關係：

投資風險與報酬間的關係並非線性。我們往往錯誤的認為風險越高，回報應該要越大。

但許多研究都發現，高風險的投資有時回報有限，甚至損失更大。所以在投資時應該更加考慮風險管理而非是盲目的追求高回報。

例如2008年次貸危機，許多投資者購買高風險的次級抵押貸款證券，因為其高回報吸引了大量資金。然而隨著房地產市場崩潰，這些投資幾乎變得一文不值，導致全球金融危機。

3、風險與報酬間的平衡：

為了在風險與報酬間找到平衡，應該盡量採取分散投資的方式，將資金放在不同的資產類別以降低整體風險。

以股票來說，投資組合中可以包括一些波動較大的成長股，同時也加入一些固定收益產品，這樣當成長股表現不佳時，穩定資產就可以發揮降低損失的效果。

4、風險容忍度與個人財務目標：

每個人對風險容忍度不同，在選擇投資標的時記得根據自己的財務狀況和長期目標進行規劃。

例如你是20幾歲的年輕人，在投資時可能會選擇將資金投入具成長潛力的科技股，而對於即將退休的人則會偏好相對穩定的債券

「報酬來自風險」，但承擔風險，卻不一定能獲得報酬。

總結來說，風險是報酬的代價，但並非風險越高，回報就越穩定或越可期。

重點還是在於風險的管理，因為市場波動和經濟變化都會影響投資結果，所以根據自己的財務狀況、風險容忍度進行合理規劃就非常重要囉！

◎本文內容已獲眼鏡的學習旅程授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券 報酬 房地產 槓桿 科技股 風險

延伸閱讀

股市漲…將藍燈定期定額買的ETF獲利出掉！ 艾蜜莉：再2顆紅燈就能賣光

債券價格已提前反應完所以「利多出盡」？ 不敗教主：00959B配息勝過很多高股息ETF

躺平無誤…努力卻薪資成長緩慢甚至不動！ 達人：買00878、00919等ETF當小股東

台新金（2887）、新光金（2888）為何股價跌不停？ 專家曝「三原因」：合併不保證就是利多

相關新聞

不是拉「積」盤 台股跌點收斂只剩7點靠這三大族群

台股22日受到台積電拉回影響，盤中跌超過270點，早盤最低來到23269點，所幸有AI代工股、金融股、千金股撐盤，終場下...

降息美債反而跌價？應該轉投資黃金？專家「1數據是關鍵」：仍有獲利空間

正式進入降息循環，美債為什麼還是沒有起色？財經專家李其展分析，市場與聯準會都在追蹤「這數據」，來判斷是預防式降息或是衰退式降息。或許現在是個好的佈局點，但想從債券來賺大錢，可能誤會了什麼。

證交所「公開資訊觀測站」優化網頁上線 5大亮點報你知

為了全面提升投資大眾對公開資訊觀測站的使用體驗，使投資人能快速取得並善用正確之投資理財資訊，臺灣證券交易所公開資訊觀測站...

Line Pay等4家公司申請股票上市 證交所董事會通過

臺灣證券交易所董事會決議通過永鴻生技（6936）、連加網路、富威電力（6994）及英屬開曼群島商寶綠特資源再生工程（68...

台股下跌7點 三大法人買超100億元

台股22日早盤最低一度下跌272.67點，但終場收在23,535.43點，下跌7.1點，跌幅0.03%，成交量3,727...

台股這波19%反彈 可望因企業財報再獲提振

台灣企業第3季財報季在台積電（2330）法說會領軍下有了好的起頭，也重燃市場對人工智慧（AI）的熱情，不少投資人相信，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。