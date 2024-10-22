承擔高風險就會有高報酬？4投資觀念先建立、以免槓桿開太大倒賠光
槓桿的風險與報酬：
這裡先談談借錢投資，這是大家最容易使用槓桿的投資方式，利用貸款來擴大投資回報，加速資產累積。
但相信大家都知道，投資並非穩賺不賠，市場無法預測，你有可能一夜致富，但也可能一夜變窮。
歷史上許多著名的投資者，如被《時代》雜誌形容為「最活躍的美國股市投機客」傑西·李佛摩，他曾利用槓桿在短時間內賺取數百萬美元，但也因為市場波動而在短時間內賠光資產。
先建立幾點觀念：
1、高風險並不保證高報酬：
高風險並不保證高報酬，它反應的是不確定性增加，而非必然的高回報。
例如加密貨幣市場波動劇烈，雖然有些人獲利豐厚，但也有許多人因價格崩潰而損失慘重。
另外石油探勘行業也是一個典型例子，投資人在投入大量資本後，若未找到油田，便會面臨巨大的損失。
2、風險與回報的非線性關係：
投資風險與報酬間的關係並非線性。我們往往錯誤的認為風險越高，回報應該要越大。
但許多研究都發現，高風險的投資有時回報有限，甚至損失更大。所以在投資時應該更加考慮風險管理而非是盲目的追求高回報。
例如2008年次貸危機，許多投資者購買高風險的次級抵押貸款證券，因為其高回報吸引了大量資金。然而隨著房地產市場崩潰，這些投資幾乎變得一文不值，導致全球金融危機。
3、風險與報酬間的平衡：
為了在風險與報酬間找到平衡，應該盡量採取分散投資的方式，將資金放在不同的資產類別以降低整體風險。
以股票來說，投資組合中可以包括一些波動較大的成長股，同時也加入一些固定收益產品，這樣當成長股表現不佳時，穩定資產就可以發揮降低損失的效果。
4、風險容忍度與個人財務目標：
每個人對風險容忍度不同，在選擇投資標的時記得根據自己的財務狀況和長期目標進行規劃。
例如你是20幾歲的年輕人，在投資時可能會選擇將資金投入具成長潛力的科技股，而對於即將退休的人則會偏好相對穩定的債券。
「報酬來自風險」，但承擔風險，卻不一定能獲得報酬。
總結來說，風險是報酬的代價，但並非風險越高，回報就越穩定或越可期。
重點還是在於風險的管理，因為市場波動和經濟變化都會影響投資結果，所以根據自己的財務狀況、風險容忍度進行合理規劃就非常重要囉！
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