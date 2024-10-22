台股資金轉檯 小股當家迎補漲行情

近期市場資金群聚權值股、拉動台股不斷攀高走揚的趨勢，昨（21）日出現明顯轉折。隨權值股跌多漲少，資金抽離並轉向中小型股，帶動櫃買指數大漲1.4%，表現明顯強於集中市場，並開啟一波落後補漲走勢。

法人認為，資金健康輪動，有利大盤多頭攻勢可長可久，特別是市場成交能量無法有效擴增下，類股輪動將有助於集中與櫃買市場行情呈現「螺旋上漲」態勢。

昨日台積電（2330）股價收平盤，加權指數開高走低，成交量能回落至3,649億元。櫃買市場則緩步墊高，攻占所有均線。台積電財報佳，不過成交量能不足，使近期市場呈現權值股與中小型股的資金蹺蹺板現象，短線資金輪動快速，昨日回流櫃買，今日則可留意資金動態。

群益投顧董事長蔡明彥表示，世界主要央行均降息，資金充沛，加上台商資金回流，即便外資大幅賣超，台股也沒有跌。尤其第4季又有作帳與作夢行情，台積電財報佳的定錨效應使得加權指數後市偏多，預期在明年農曆年前翻空機率不大，大盤23,000點有強力支撐，後市有機會挑戰高點25,000點。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股近兩日盤中高點，都封閉7月的空方缺口23,650點，若能收盤順利封閉缺口，行情有機會再創高。