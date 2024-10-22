證交所訪中東強打三優勢 董座林修銘率團搭橋跨國合作

臺灣證券交易所董事長林修銘瞄準油元資金投資台灣，近日率團訪中東三國，拜會卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國當地交易所、主權基金、資產管理公司及保管銀行等機構。這是證交所自2007年來、睽違17年後首次重返中東地區，希望尋求更多跨國合作機會，強化台灣資本市場的國際連結。

林修銘就任證交所董座後，積極推動海外招商、引資，繼去年率團前往新加坡、日本及美國等重要國際金融中心交流後，今年上半年前往歐洲，下半年重頭戲是拜會中東地區，並於本月11日至19日成行，這也是證交所響應金管會發展亞洲資產管理中心政策的積極作為之一。

林修銘將中東行重點，放在介紹台灣資本市場的三大最新發展動態，首先是強調今年來在AI產業蓬勃發展推動下，台灣股市市值和成交量皆顯著增長；二是讓中東地區機構法人，了解台灣半導體產業作為全球AI產業供應鏈的核心，藉以更吸引國際資金對台股的關注。

第三是介紹台灣ETF及ESG領域的卓越表現，因這次證交所同時拜訪多家中東交易所，林修銘分享台灣資本市場扶植新經濟產業籌資的成功經驗，尤其是在ETF及ESG領域的卓越表現，以及將配合政府「亞洲資產管理中心」計畫，積極推出主動式及多資產等ETF新產品及跨境雙邊掛牌方案，希望藉由這次訪問，強化雙邊合作，探索未來共同發展ETF商品的可能性。

拜會過程中，林修銘亦出席J.P. Morgan利雅德中東論壇並擔任與談人，向與會者介紹台灣資本市場在AI供應鏈的關鍵角色、新經濟產業的推廣、以及ETF市場的成長性，展示台灣市場的全球競爭力。

林修銘在與談中指出，台灣市場的市值自2020年以來已倍增，達2.2兆美元，其關鍵因素在於AI革新帶來的投資、以及強勁的本土ETF市場發展等。