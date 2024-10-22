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熱錢回頭股匯雙漲 台幣重返31字頭…躍最強亞幣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
台積電法說會報佳音，金融市場情緒轉趨樂觀，吸引熱錢21日大舉匯入近10億美元，國內股匯市上演令投資人驚喜的雙漲戲碼。 聯合報系資料照
台積電法說會報佳音，金融市場情緒轉趨樂觀，吸引熱錢21日大舉匯入近10億美元，國內股匯市上演令投資人驚喜的雙漲戲碼。 聯合報系資料照

台積電（2330）法說會報佳音，金融市場情緒轉趨樂觀，吸引熱錢昨（21）日大舉匯入近10億美元，國內股匯市上演令投資人驚喜的雙漲戲碼。匯銀主管指出，新台幣匯率盤中勁揚逾1角，終場升值9.8分，收在31.985元、重返31字頭，成為最強亞幣，連四升並創逾半個月新高。

昨天匯市交投熱絡，爆出21億美元成交巨量。中央銀行統計顯示，新台幣匯率已連四天升值，累計升值金額達1.95角。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管分析，台積電在上周法說會釋出樂觀的營運前景，後續效應餘波盪漾，美股前一日收紅，再度增加國內外投資人信心，熱錢昨天一早便湧入台灣加碼台股，昨天買超211.1億元，加上美元欲振乏力，新台幣匯率盤中大幅走揚，最高來到31.937元、最多強升1.46角，為避免新台幣匯率升速過快，央行尾盤進場敲進美元，將新台幣升值金額壓回1角內，以31.985元報收。

展望後市，匯銀主管分析，熱錢大舉湧入激勵新台幣匯率升值，但此一行情能否延續，仍值得關注；因美國總統大選即將登場，國內外金融市場易受到選情影響而出現較明顯的震盪。

根據央行統計，美元指數昨天微幅下滑0.02%，主要亞幣走勢升貶互見，其中新台幣登上「最強亞幣」寶座，兌美元匯率升值0.31%，日圓匯率升幅為0.17%。

相較於新台幣與日圓，台灣主要貿易對手國貨幣韓元昨天貶值0.49%、淪為「最弱亞幣」，至於人民幣與星元匯率則是分別貶值0.15%與0.05%。匯銀主管估計短期內，新台幣匯率將位於31.8元至32.2元區間波動。

台幣匯率 台積電 新台幣

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