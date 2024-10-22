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台股熱錢回頭 外資、中實戶拉抬…千金股紅火

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

外資台積電法說會後持續回流台股，昨（21）日買超211.1億元，加上部分中實戶資金，拉抬千金股一片紅通通，也使大盤指數震盪盤堅，終場上漲55點、收23,542點，續攀本波反彈來新高。

台股16千金昨日除了台積電（2330）以平盤1,085元收盤之外，其餘都上漲，股王信驊（5274）、股后力旺（3529）同步以逾6%的漲幅收盤，祥碩（5269）更是衝上漲停1,655元，世芯-KY（3661）、創意（3443）均大漲逾5%。

台股21日觀盤重點
台股21日觀盤重點

根據CMoney統計，昨日外資買超千金股8,971張，其中光台積電就買超6,577張；自營商買超千金股1,103張，也是買超台積電最多，有338張。雖然投信賣超千金股992張，不過包括大立光、嘉澤、祥碩、健策、創意、鈊象則獲得三大法人同步買超。

美股上周五上漲，台積電ADR卻逆勢走跌，影響昨日台積電現貨價在平盤上下狹幅震盪，最終以平盤價1,085元作收，不過鴻海、聯發科收漲，加權指數震盪盤堅，終場上漲55點、收23,542點，成交量萎縮至3,649億元。

盤面上，個股漲多跌少，類股則跌多漲少，19大類股中，玻陶股大漲5.5%最強勢，航運股也漲2.1%，塑膠股則跌2.2%最弱勢；族群中，光電、數位雲端、零組件等相對強勢。由權王外溢出來的資金，轉戰中小族群，推升櫃買指數大漲1.4%、收272.46點，表現強於集中市場。

籌碼面來看，三大法人買超227.8億元，其中外資買超211.1億元，現貨連二買，期貨淨空單則大舉增加4,820口至33,579口。投信買超21.5億元，賣轉買；自營商賣超4.8億元，買轉賣。八大公股行庫賣超31.2億元，連三賣。

台積電 外資

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