台股樂觀指數 攀三個月高點

國泰金控（2882）昨（21）日發布國民經濟信心調查結果，美國聯準會9月啟動降息，加上調查期間內，聯準會官員談話與數據表現令市場的降息預期持續升溫，國際股市震盪走揚，調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數從9月的11續揚至18.1，連兩月回升且為三個月新高，風險偏好指數從9月的17.9微降至17.7。

股市樂觀指數

國泰金昨天發布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查結果，中央銀行9月祭出第七波房市管制，民眾買賣房意願同步下滑，其中買房意願跌至-56.2，連五減並為近兩年新低，賣房意願由正轉負、驟降至-11.5，連三降並為九個月低點。

央行9月19日召開理監事會推出第七波房地產信用管制，民眾購屋貸款條件趨嚴，國泰金調查顯示，民眾的買房意願從9月的-55.1小幅下滑至-56.2，連續五個月下滑，並為去年2月以來、近兩年新低；不只如此，賣房意願指數更從9月的4.8驟降至-11.5，不僅「由正轉負」，還追平今年1月，寫下九個月來的最低水準。

買賣房意願指數

民眾對明年的經濟成長率與通膨預期方面，49%民眾預期明年經濟成長率在3%以上，68%民眾預期通膨將高於2%。

國泰金指出，主計總處8月預估，台灣明年經濟成長率為3.26%，通膨率則為1.91%。調查結果顯示，民眾對於明年台灣經濟成長率的平均預期值為2.87%，有49%的民眾認為明年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於明年平均通膨預期值為2.3%，有68%的民眾認為明年通貨膨脹率會高於2%，顯示相較於主計總處，民眾對明年經濟成長較保守，通膨預期也相對較高。

另外，國發會最新公布的8月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚。調查顯示，景氣現況樂觀指數從9月的-6.7微幅走升至-6.4，展望樂觀指數從9月的-6同步上揚至-5.3，其中展望樂觀指數為連續兩個月下降後首度回升；大額消費意願指數從10.5續降至9，耐久財消費意願指數亦同步自-8下滑至-9.9。