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台股今年來遭外資賣超居亞股之冠 但仍強漲31.3%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

今年以來，外資在新興亞股台股賣超123.6億美元最重，但台股大漲31.3%，高居亞股第一。外資對新興亞股買超以南韓的87.7億美元最多，再來是印度的25.5億美元，但兩市場表現差距大。今年來，南韓跌2.3%，為唯一下跌的亞股，印度則漲12.3%。

安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）供應鏈可望在第4季繳出亮麗財報。另外，市場雖對於今年新款iPhone等待時間縮短而對銷售有疑慮，但主要應該是今年生產良率遠優於過往，備貨充足，足以支應終端需求，因此預期蘋果公布財報時可望優於市場預期。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，在AI需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，企業獲利可望維持向上，搭配資金面充沛，預估台股第4季可望維持多頭格局。布局上，可留意類股輪動機會，尤其是散熱、IC設計、低軌衛星等。

外資對印度10月以來累積賣超高達84.9億美元，但印度本月來只下跌3.6%。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟動能強勁，且央行政策立場已從「撤銷寬鬆」轉為中性，正式預告印度可望進入降息循環，並預測本財年經濟成長率將高達7.2%，又有國際油價回跌與節慶銷售旺季的加持，都有助印度股市。

越南今年來雖遭外資賣超，但仍上漲13.2%，為亞股第三強。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南財政部估計今年外債占國內生產毛額（GDP）為32-33%，較之前改善，顯示越南信用風險可控，總體經濟基本面仍佳，看好展望較佳的科技、金融及消費產業。

亞股 印度 台股

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