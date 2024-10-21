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證交所：外資上周買超新光金最多 賣超最多是它

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超第一名為新光金，賣超最多則是聯電。本報資料照片
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超第一名為新光金，賣超最多則是聯電。本報資料照片

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超第一名為新光金，賣超最多則是聯電

證交所指出，外資上周在集中市場總買進金額7587.62億元，總賣出金額7083.17億元，買超為504.45億元，另統計自今年初至10月18日止，外資總買進金額26兆9114.29億元，總賣出金額27兆3876.87億元，累計賣超4762.58億元。

此外，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為34兆222.57億元，占全體上市股票市值的45.34%，較10月11日的32兆9311.11億元，增加1兆911.46億元。

證交所指出，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為新光金、群創、凱基金；賣超最多的前三名上市公司為聯電、台新金、華通。

外資 聯電

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