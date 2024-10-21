券商9月獲利下滑16%

正式進入降息循環，美債為什麼還是沒有起色？財經專家李其展分析，市場與聯準會都在追蹤「這數據」，來判斷是預防式降息或是衰退式降息。或許現在是個好的佈局點，但想從債券來賺大錢，可能誤會了什麼。

2024-10-22 12:17