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券商9月獲利下滑16%
根據證交所統計，9月全體證券商稅後淨利64.85億元，主要受到台股拉回以致投資人觀望，成交量減少影響，較上月減少12.99億元，衰退16.69%；累計前九月全體證券商稅後淨利達803.54億元，較去年同期成長265.89億元，增49.45%。
證券商有三大業務，其中經紀業務在9月受大盤總成交值僅6.947兆元，月減22.18%，以致券商經紀手續費收入較上月衰退23.87%；承銷業務也較上月減少0.06億元、約0.83%；惟自營業務方面，則出售證券利益較多，帶動券商自營業務淨利較上月成長5.25億元、大增約171.01%。
累計今年前九月表現，經紀手續費收入達731.26億元，年增71.98%；自營業務淨利221.71億元，年增44.22億元、約24.91%；承銷業務淨利62.38億元，年增14.49億元、約30.26%。但因有其他損失，整體券商前九月稅後純益803.54億元。
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