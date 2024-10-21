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就市論勢／先進製程、封裝 搶鏡

經濟日報／ 陳郁翔（新光創新科技基金經理人）

盤勢分析

上周大盤日均量已經回到4,100億元左右，接近年度日均量的4,200~4,300億元，且外資明顯在上周回流，因此在台積電（2330）法說後，到11月前的推測，加權指數都處於相對多頭的格局。

類股來看，雖然10月17日台積電法說完隔天僅股價表現強勢，其他中小型股偏弱，但推測這是因為提早卡位的投資人，選擇在台積電法說結束後先行獲利了結，但僅反應一天，後續台積電波段行情仍值得正面看待。

投資建議

進入美國超級財報周，美科技股有望扮演成長股的領頭羊，台股在台積電法說激勵下，大盤行情有撐，策略上可鎖定AI半導體利基族群分批布局。

因此台股10月布局重點，應該集中在AI、先進製程／先進封裝、矽光子、大型權值股等族群上。另外，部分低基期的IP股等IC設計公司，建議11月相對保守看待，因為將面臨美國總統大選、與高股息ETF換股，股價較為容易出現震盪表現。

台積電 台股

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