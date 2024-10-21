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凱基證奪永續金融獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
凱基證券榮獲「2024財訊金融獎」永續金融獎，由凱基證券董事長許道義（左二）帶領團隊領獎。凱基證券／提供
凱基證券榮獲「2024財訊金融獎」永續金融獎，由凱基證券董事長許道義（左二）帶領團隊領獎。凱基證券／提供

「2024財訊金融獎」年度大獎揭曉，本屆首度新增「永續金融獎-非金控類」獎項，由凱基證券奪得寫下金融業新紀錄！該獎項評選涵蓋公司治理力、永續金融力、環境永續力及社會影響力四大指標，凱基證券領先同業獲此殊榮，顯示各方面傑出成果，獲專家評審的高度肯定。

在著重公司治理方面，凱基證券於2023年新設永續委員會及誠信經營委員會，並強化風險管理委員會對氣候相關風險的監督功能，且董事會積極參與，從上而下推動永續政策，建立企業永續價值文化。

在落實永續金融方面，則定期發布永續報告書及TCFD報告書，並簽署加入碳核算金融聯盟，導入國際投融資碳排管理標準，推進減碳強度。凱基證券近年更擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，承銷金額及件數逐年上升，同時連續兩年舉辦ESG永續經營投資論壇，探討最新ESG趨勢與策略。

此外，凱基證券積極推動環境永續，不僅導入ISO 14001環境管理標準，設定符合SBTi要求的減碳目標，計畫在2030年較基準年減少42%的碳排放量，以總部大樓作為示範據點，落實低碳營運，並榮獲「2024年臺北市零碳標竿獎」頒予「工商產業甲組-典範獎」殊榮。

在促進社會共榮方面，凱基證券視人才為企業重要資產，致力員工的全面發展，提供多元化的教育訓練資源，鼓勵員工積極參與ESG活動，培育永續發展金融人才，並積極舉辦公益活動，全年志工服務時數連年成長，且與社會企業及公益團體建立了深厚的合作關係，共同推動社會共好。

凱基證券將持續響應聯合國永續發展目標（SDGs），推動綠色金融及淨零排放，並落實凱基金控集團ESG核心策略，創造正向且深遠的社會影響力，為客戶、股東、環境和社會貢獻更永續與包容的金融商品及服務。

ESG 凱基證

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