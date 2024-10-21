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公開資訊觀測站新版上線

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

公開資訊觀測站為國內上市櫃公司、興櫃公司與公發公司的資訊揭露平台，是投資人了解證券市場即時資訊的重要幫手。證交所持續優化服務，昨（21）日推出優化公開資訊觀測站，以五大特色，協助投資人快速取得並善用正確投資理財資訊。

現行公開資訊觀測站自2010年上線以來，隨著證券市場業務持續擴展，網站入口網頁功能選單繁雜，網頁設計擁擠，資料查找不易。此外，由於不支援響應式網頁設計（RWD），讓行動裝置使用者無法取得最佳瀏覽畫面。

為了全面提升投資人的使用體驗，證交所啟動公開資訊觀測站優化專案，透過問卷調查與訪談使用者收集回饋意見，優化網頁以提升使用便利性。

新版公開資訊觀測站有五大特色：第一，全新網站入口設計，以簡約頁面設計改善閱讀舒適性，大幅提升整體瀏覽流暢度；第二， 重新架構功能選單，將原本超過 400 多項功能重新整理為五大主要分類，分別是單一公司、彙總報表、重大訊息公告、主題專區、ETF等其他金融商品。

第三，增設常用功能區塊，統計最常用的功能在首頁增設區塊，讓投資人快速查找常用資訊；第四，響應式網頁設計，讓使用行動裝置亦能享有最佳的瀏覽體驗；第五，功能對照索引，是為方便使用者熟悉新網頁操作，網站提供新舊功能索引，投資人可快速查找新功能位置，確保操作順暢無縫銜接。

證交所表示，作為提升投資環境友善度、增強資訊揭露的重要平台，公開資訊觀測站藉由入口網站優化為投資大眾提供了更佳的使用體驗。展望未來，證交所將持續收集使用者回饋意見，精進以滿足投資者的需求。

證交所

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