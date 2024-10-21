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證交所助優質企業掛牌

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
勤業眾信資深會計師黃堯麟（左起）、望隼科技董事長黃修權、勤業眾信總裁柯志賢、證交所總經理李愛玲、勤業眾信會計師陳秀雯、勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文、證交所上市一部經理陳怡成合影。 證交所／提供
勤業眾信資深會計師黃堯麟（左起）、望隼科技董事長黃修權、勤業眾信總裁柯志賢、證交所總經理李愛玲、勤業眾信會計師陳秀雯、勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文、證交所上市一部經理陳怡成合影。 證交所／提供

臺灣證券交易所今年來持續推動優質企業加入台灣資本市場行列，證交所總經理李愛玲表示，證交所服務大型及中、小規模的公司都具相當經驗，尤其中小規模企業進入資本市場有四大優點，包括：可提升公司知名度、協助公司數位及永續轉型、吸引優秀人才、有助國際化布局。

證交所18日攜手勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，邀集來自資訊軟體、電子科技、綠電儲能等各具創新性與成長潛力的企業參與交流。

李愛玲開場致詞表示，台灣資本市場交易動能活絡且流動性充足，今年上市公司營運仍呈現穩健成長，今年上半年度全體上市公司稅前淨利年成長37%，前九月累計營收與去年同期相較成長12%。

此外，台灣證券交易所在服務大型及中、小規模的公司都具相當經驗，尤其中小規模的企業進入資本市場，可提升公司知名度，協助公司進行數位及永續轉型，同時吸引優秀人才加入公司，幫助公司進行國際化布局。

李愛玲同時指出，會計師在上市過程中扮演重要角色，證交所近年持續與會計師事務所合辦座談會。

證交所希望藉此座談會建構與企業的溝通管道，透過面對面溝通，為公司在上市過程中提供助力，推動更多潛在優質企業加入資本市場。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，環境、社會、公司治理（ESG）議題成為資本市場的重要評估標準，促使企業更重視經營策略的永續理念，同時也為資本市場帶來更多具前瞻性投資機會，尤其在人工智慧（AI）產業鏈的驅動下，已有多家創新企業相繼送件與掛牌成功，展現台灣資本市場卓越成長力。

會中除由證交所上市服務團隊介紹台灣資本市場現況及IPO流程，並由勤業眾信永續轉型服務團隊以「低碳經濟新時代：永續轉型的策略升級」為題，說明在永續與低碳化已成為法規，企業需把營運策略結合永續轉型，納入企業發展藍圖內。

此次座談會並邀請上市公司望隼科技董事長黃修權，分享申請上市經驗及上市後對公司整體助益。證交所表示，將持續推動優質企業進入資本市場，讓更多不同領域的新興產業加入，使產業以多元化的發展方向，在互惠共好基礎下，打造多元價值鏈，創造台灣新價值。

上市公司 證交所 資本市場

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