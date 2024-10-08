台股下跌91點 三大法人賣超299億元
台股8日一度下跌至22,418.38點，午盤後跌幅縮小，收在22,611.39點，下跌91.17點，跌幅0.4%，成交量3,714.72億元，三大法人賣超299.8億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超253.22億元，投信買超40.77億元，自營商賣超（合計）87.35億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.16億元，自營商（避險）賣超66.19億元。
台積電（2330）收1,010元，小漲0.5%，鴻海（2317）今舉辦科技日，但股價未有反應，收194元，跌幅1.77%，鴻華先進-創（2258）、裕隆（2201）也都收黑，鴻華先進-創收46元，下跌1.6%，裕隆收59元，跌幅2.31%。矽光子概念股續強，IET-KY（4971）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）攻上漲停，上詮再創歷史新高，收234.5元。陸股十一長假後首日開盤，但漲勢不若先前強悍，台股陸股ETF則漲多回檔，多檔ETF跌幅逾一成，永豐中國科技50大（00887）更下跌48%。
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