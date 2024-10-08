AI全速發展！聚焦定期定額 從AI台灣開始

「AI相關需求持續+消費性電子產品零組件需求回溫」為台灣電子出口反彈關鍵，長期來看AI的需求成長仍優於其他科技產業，目前AI還只是初升段，隨著基礎建設持續投資，以及終端產品陸續推出，商機正逐漸從資料中心（data center）擴大至邊緣AI（edge devices），未來數年市場將正式迎來主升段。另一方面，美國降息後有利於資金回流非美市場，考量台股成長性佳，加上殖利率相對其他主要市場仍高，有助於吸引外資回流，為台股錦上添花。整體而言，野村投信建議投資人仍以長期趨勢向上產業為主，著眼2024~2025年獲利動能可持續，包含：半導體及先進製程設備，高速運算，AI相關供應鏈（散熱、Power、CCL、PCB、ODM）等，傳產以美國內需消費、政策受惠（綠能、重電）、E-bike為布局考量。

今年以來截至10月7日，台灣加權指數累積上漲26.61%，在全球主要國家指數中僅次於香港恆生指數的33.37%，根據IMF預估，2025年台灣GDP增速仍維持3%以上，經濟與股市好表現可望延續下去。電子業庫存自2023年第1季來到最高後，過去幾季庫存持續去化，半導體、電子零組件及電腦及周邊設備等主要電子產業，目前的庫存周轉天數已來到相對過去健康的水準，預計隨著AI新產品推出、聯準會降息後帶動消費復甦，電子業可望迎來新一波補庫存需求。

野村高科技基金經理人謝文雄表示，隨著AI蓬勃發展，全球對於AI晶片和伺服器的需求旺盛，台灣8月資通出口金額129.9億美元。第4季全球經濟穩定擴張+庫存逐步去化，台灣電子產品外銷訂單已率先重回正成長，聯準會已啟動降息循環，外資降息後回補行情仍可期待。此外，外銷訂單都是出口的先行指標，從第4季到2025年，有機會看到實際出口開始轉佳，考量到AI動能仍舊強勁，若電子零組件出口能重回正成長，兩者結合將成為台股基本面雙引擎。

在AI長線趨勢不變的前提下，謝文雄分析表示，內資也持續站在多方，若外資2025年能在聯準會降息背景下回流台股，內外資助攻台股資金動能仍然充沛，加上2025年企業獲利維持雙位數高速成長、以PEG角度來說台股仍相對便宜，預期2025年大盤仍有上升空間。產業看法方面，半導體產業成長性佳，美國半導體產業協會（SIA）公布2024年第2季全球半導體銷售額達1,499億美元，年增18.3%，並預計2024年有望實現雙位數以上的年成長率，目前全球半導體復甦動能主要仍來自AI帶動資料處理、資通相關產品需求成長，整體市場規模預期在2025年時成長至7,371億美元，年增16.7%，並且未來四年將持續成長。

另一方面，從AI半導體指標股台積電（2330）觀察，AI將成為未來五年最重要的營收成長來源，2028年將超過20%，2024年半導體產業預期將成長到6,329億美元，年增19.2%，主要動能仍來自AI帶動資料處理、通訊相關產品需求成長，兩者在2024年成長性分別為34.2高於整體平均的19.2%。整體市場規模預期在2025年時成長至7,371億，年增16.7%，主要成長仍來自資料處理相關需求。

由於全球半導體庫存已去化到合理水準，IC設計客戶重啟投片，晶圓代工廠的出貨片數再度回升，利用率可望逐季上升。以目前訂單來看，除台積電之外，下半年較上半年小幅回升，利用率緩步增加。根據小摩預估，2025年AI占營收比重達14%，未來也呈現連年成長。此外，AI晶片需求暴增的情況下，全球AI半導體市場（先進製程/封裝）成長率也持續上修。根據調研機構Gartner預估，2024及2025年全球AI半導體產值年成長率分別高達33%及29%。

輝達（NVIDIA）發表「Blackwell」新一代AI晶片平台，算力是上一代的五倍，同時也公布「每兩年一新產品」的產品線規劃，預計下一代平台「Rubin」將於2026年量產，算力快速躍進已是「計畫中」的事—基於算力的快速增加，各大科技巨頭勢必得持續搶占AI伺服器等基礎建設，根據彭博預估2025年全球主要雲端公司資本支出將成長18%，只要資本支出不墜，包括台灣在內的AI產業鏈都將持續受惠，輝達AI伺服器成本約80%來自於GPU晶片，對CSP客戶而言，開發自研晶片是必然的趨勢 ，根據專業研調機構預估，AI ASIC產值2023~2028複合年成長率高達45%，全球ASIC / IP商機大，但目前全球有能力的參與者極少，台灣是少數具備開發自研晶片能力的國家， 預估在大趨勢下將從中受惠。

另一方面，特斯拉 Robotaxi 將於10月10日舉辦「We, Robot」發表會，特斯拉執行長馬斯克表示，Robotaxi 將不再需要傳統的駕駛介面、沒有方向盤、後視鏡或腳踏板的車輛，它的結構構造甚至也跟一般汽車完全不同，所有操作都將由軟體控制，並採用鷗翼門開啟屬於Level 4級別，L4即高度自動駕駛，駕駛員沒有適當回應請求，Robotaxi也能夠安全停車。根據智慧化程度的不同，自動駕駛被分為L0到L5六個等級：無自動化（L0）、輔導駕駛（L1）、部分自動駕駛（L2）、有條件自動駕駛（L3）、高度自動駕駛（L4）、完全自動駕駛（L5）。

Robotaxi除了打破傳統個人擁有的汽車銷售模式，並且改變人們的交通方式，共享經濟與按需出行的概念也可能逐步淘汰傳統的公共交通系統，費用方面將於公車差不多。自駕車技術的進步也將推動整個汽車產業鏈升級，將為硬體感測器、雷達到光達系統帶來新的商機，核心骨幹的戴爾AI伺服器，全新的需求有機會增加新的訂單出貨，也讓台廠供應鏈將同步受惠。

展望第4季，謝文雄表示，近期由於中東情勢緊張，加上美國總統選舉即將在11月到來，選舉前預期市場氣氛將偏向觀望。超級財報周即將於10月中旬登場，投資人將嚴格審視公司的財報品質。在長期升息及通膨的壓力下，消費者支出已受到影響，今年歐美傳統購物旺季是否旺季不旺將是投資人聚焦的重點。根據Bloomberg統計，2025年標普500企業獲利將成長13.9％、台股成長13.7％，在獲利成長帶動下，2025年股市在美國大選後應有所表現。