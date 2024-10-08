鴻海科技日談 AI、電動車 最後一盤卻爆賣單收跌
鴻海科技日8日舉行，董事長劉揚偉表示，鴻海（2317）的垂直整合力非常高，在GB200垂直整合中，是所有伺服器供應商中最完整的，並喊話鴻海的供應鏈已經準備好，不過今鴻海股價未有反應，收194元，跌幅1.77%，最後一盤有逾6千張賣單。
「2024鴻海科技日」今天首日登場，談到AI，劉揚偉指出，鴻海是全球第一個出貨輝達（NVIDIA）GB200 AI 伺服器的廠商，且鴻海垂直整合能力很好，光鴻海自身可以提供的零組件就占比超過八成，所以如果供應鏈有問題，「大概就是我們自己的問題」。
劉揚偉說，除了IC（輝達晶片）之外，其餘零組件如液冷的連接器、不同水路的連接器等，都由鴻海自己製造，因此大家都在講供應鏈有問題的時候，我們並沒有太大的感覺。
除了AI，鴻海也力推電動車，劉揚偉在科技日開幕式乘坐MODEL C入場，鴻華先進也發表兩款電動新車，七人座Model D 及電動小巴 MODEL U，Model D為鴻海第4款乘用車。
不過，鴻華先進-創（2258）、裕隆（2201）也都收黑，鴻華先進-創收46元，下跌1.6%，裕隆收59元，跌幅2.31%。
針對電動車事業，鴻海電動車策略長關潤先前接受彭博電視訪問表示，隨著全球電動車銷售放緩，該公司較晚起步的電動車事業大約需要再五年才能充分利用2022年從Lordstown Motors公司收購的俄亥俄工廠的生產線。關潤指出，鴻海2025年拿下全球電動車製造5%市場的目標不變，最終目標是取得市占率40%以上。
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