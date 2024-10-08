台股修正跌91點收22,611點 台積電漲5元收1,010元

台股8日開低並於平盤下震盪，終場收22,611.39點，跌91.17點、跌幅0.4%，成交金額3,714.7億元。另外，櫃買指數收跌0.4%。台積電（2330）收1,010元、漲5元。

觀察成交量排行榜上，不僅帶量且具強勁漲幅的個股包括：星通（3025）、全科（3209）、矽統（2363）、上詮（3363）、益航（2601）、昇陽半導體（8028）、威盛（2388）、映泰（2399）、鼎元（2426）、淘帝-KY（2929）等；反之，承啟（2425）、立碁（8111）、富喬（1815）、創威（6530）、精金（3049）、楠梓電（2316）、宏達電（2498）、欣興（3037）、藍天（2362）、中石化（1314）等則走弱。

值得注意的是，陸股ETF紛紛爆量大幅回檔修正，包括永豐中國科技50大、中信中國50正2、元大寶滬深、富邦深100、元大滬深300正2等，跌幅皆達15%以上，其中永豐中國科技50大收跌48.4%，跌幅最深。

另外，反向型陸股ETF則上揚，包括：國泰中國A50反1、富邦恒生國企反1、復華香港反1、富邦上証反1、元大滬深300反1等，漲幅介於4.9%至8.6%。

鴻海科技日今日登場，展示主題包括：智慧製造、智慧電動車、半導體等六大主題。董事長劉揚偉在致詞時表示，輝達（NVIDIA）GB200 人工智慧伺服器鴻海是全球第一個出貨，且不只伺服器，還包括AI的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃等。

聯發科最新5G旗艦晶片「天璣9400」9日亮相，天璣9400是聯發科首度採用台積電3奈米製程生產的晶片，新品有望是聯發科首度切入三星旗艦手機供應鏈。

投顧法人分析，美國啟動降息循環，中國也祭出降準、降息，主要經濟體貨幣政策鴿派，有助資金活絡。美國非農就業數據亮麗，加上鴻海科技日、特斯拉Robotaxi及Apple intelligence即將上線等利多題材，值得留意。

不過，目前技術指標尚未完全轉佳，加上陸港股持續強勢，市場出現資金排擠，建議投資人操採取分批進場的方式，並汰弱留強。

選股方向建議短線以中國收成股相關的租賃、鋼鐵、橡膠、造紙等，搭配消費性電子、台積電概念股及半導體設備、光通訊CPO、散裝航運等族群。