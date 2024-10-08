航空貨運價量齊揚 中菲行9月營收創23個月以來新高、捷迅月增19%

航空貨運價量齊揚，業績也反應在航空物流業的營收表現上，中菲行（5609）、捷迅（2643）9月營收都同步寫下佳績，中菲行8月營收創下2022年11月以來的新高，年增率達44.69%；捷迅9月營收也表現不錯，年增率為19.88%。航空物流業者認為，大陸十一長假結束後，航空貨運需求會開始出籠，航空貨運價格有望再走揚。

大陸正在放十一長假，航空貨運價格目前持穩，美西到美東每公斤新台幣為260、270元，加上航空燃油附加費用36 元，每公斤價格持穩在300元區間。

法人分析，中菲行原本就看好今年第4季的航空貨運表現，因應客戶需求已包下13架次的747-8貨機，9月營收成長幅度已開始加大，隨著包機業務陸續執行，成為經推升第4季營收、獲利成長的最大動能，中菲行今年第4季的營收有望逐月成長。

中菲行也表示，全球超過 150個重要利基市場都有實體通路及功能強大的虛擬數位平台投入，成為中菲行競爭力突出的最大優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

中菲行9月營收達26.29億元，較去年同期增加44.7%、月成長6.6%，貨運量較去年同期成長三成，創下自疫情結束後近 23個月營收新高；累計前十一個月營收為196.52億元，較去年同期成長25.4%。

捷迅9月營收 4.59億元，年增19.88%、月增3.29%，受惠於第三季末各項營業項目穩定增長，加上西雅圖、越南等地新據點陸續貢獻營收，看好第4季航空貨運旺季後續業績會逐月增溫。