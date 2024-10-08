「台灣老股神」阿土伯逝 網憶他當年精準判斷1事…股迷全跪了

股市聞人阿土伯（本名李金土）近日傳出離世消息，享耆壽90歲，令各界震驚不捨，他縱橫台灣股市超過半世紀，最高身價曾達10億元，成為股市傳奇。PTT上有網友回憶當年阿土伯精準判斷1件事，就是相信鴻海集團的未來發展性，並表示自己「80多塊我也沒有賣掉，我是長期投資」。

阿土伯過去活躍於鴻海股東會，總是有建言就直說，也與郭台銘有交情，甚至認為鴻海的股價起碼有200多塊。2020年鴻海新任董事長劉揚偉首度主持股東會時，阿土伯還特地到場加油打氣，再度許下「鴻海股價上300元」的心願。

網友們在PTT表示，「阿土伯在走之前總算看到鴻海上200了」、「當初的高點80幾現在看有夠便宜，存台塑四寶不如存鴻海，台灣老股神阿土伯」、「還好鴻海沒讓他失望」、「台灣巴菲特」、「2021就講鴻海會上200好猛」。

「長期投資才是王道！前輩好走」、「以前大跌，記者都會去訪問他」、「經歷過他愛發聲的年代，一路好走」、「快樂穩定的投資到終老」、「不錯了，人生到老年都頭腦精光，很棒」、「結果論阿土伯是對的」、「光鴻海就賺翻了」。

此外，網友也多稱讚其善舉，「有捐贈回饋社會就值得推」、「捐22輛救護車...功德無量...這一生圓滿了」、「還有捐雲梯車，一台就好幾千萬」、「台股傳奇，有大愛的人」、「有愛心的高手前輩」、「感謝一直以來對台灣的付出，尤其警消」。