陸港股看漲 推升大中華主動基金績效

中國人行9月底宣布多項重磅貨幣寬鬆措施，陸港股日成交量皆放大約3倍，創歷史紀錄，且行情亦創下金融海嘯以來的單週漲幅紀錄。統一投信表示，中國本次祭出一系列「組合拳」政策，無論針對性或力道都是近20年來難得一見，大中華股市上漲條件明確。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，中國過去兩年也採取過降準、降息、降存量房貸利率等政策，但效果不彰，主要過往是以「擠牙膏式」的方式推出，但此次讓市場驚喜的是一口氣同時祭出三大寬鬆措施，且直接提供資金給機構法人買股票，並承諾還會加碼增量資金，中國政府展現難得一見的救市決心，一舉提振股市信心，陸港股人氣回升。

陳意婷表示，雖然中國政策放大絕，但預估總體經濟面無法立刻反映到股市信心的反饋，後續可觀察股市信心是否傳達到居民、企業的信貸需求，此將是中長期內需經濟最直接的展望投射。短線基於「H股流動性佳、空頭回補力道較強、估值較低，以及機構法人持股為近五年最低水位，外資加倉空間大」等四大理由，看好H股有機會優於A股。

選股策略上，看好降息受惠的地產、消費股，以及發電主力中的核電供應鏈、AI受惠軟體等族群。投資人也可透過優質大中華型主動基金參與此次的多頭饗宴，根據統計，統一大中華中小基金今年以來報酬率45.98%，一年、二年、三年的績效皆為同類型之冠，表現亮眼。