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中磊9月營收月增、年減 法人看好10月與全年營運表現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中磊（5388）9月營收月增2%、年減25.5%，法人機構認為，主要顯得是受到歐美電信商客戶季底集中拉貨回補庫存力道不如預期，營收月增但不如預期，但在後續新產品陸續出貨下，10月營收可望月增，並預估全年每股獲利（EPS）將成長至8.1元。

分析師指出，在第3季營運上，雖然北美企業級網通設備需求持續低迷，北美及歐洲電信商客戶需求並未回溫，但在Infra產品線將出貨智慧電錶、車聯網新專案，並新增雲端平台服務業者，結合IP-Cam與AI模型大幅增強人臉辨識能力，將入侵事件誤判機率降至接近零的水準，帶動Infra新專案出貨，單季營收季減1.8%，產品組合進一步改善，維繫毛利率於高檔，預估稅後淨利6億元，季增10.5%，EPS為2元。

展望2024年，企業級網通設備需求自去年下在半年才開始修正，因較晚進行庫存調整，以及北美企業裁員潮至今未停，企業級網通設備庫存調整將進行至2024年底，預期企業網通設備營收衰退；但印度推動寬頻網路建設，採取光纖與5G並進的模式進行，由於14億人口基數龐大，家戶網通需求快速成長，印度需求抵銷CPE營收衰退，預估今年營收606億元，年減3.1%，稅後淨利24.8億元，年增4.2%，EPS為8.1元。

營收 網通設備

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