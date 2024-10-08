台股早盤跌逾百點 台積電開低5元

台股8日開盤指數為22,691.32點，下跌11.24點，早盤跌逾百點，最低來到22,579.52點。台積電（2330）開盤價為1,000元，下跌5元。

群益投顧表示，大陸官方9月24日陸續宣布多項刺激經濟發展政策，力求解決房地產議題與消費不振的問題；大陸發改委主任將於今日上午宣布增量政策，這項新利多有助資金行情延續。龐大資金挹注房地產與股市，中國概念相關個股值得留意。

美國近期經濟數據亮眼、大陸加大力道刺激經濟、台股企業第4季營運展望佳等利多加持，市場投資氛圍樂觀。雖然中東緊張情勢升溫，但目前美歐中俄等國尚保持克制，整體而言，台股仍呈現盤堅向上格局，擇優布局操作。

操作題材可留意：

1.鴻海科技日登場，AI應用是重頭戲─一年一度的鴻海科技日將於今明兩日登場，為連續第五年舉辦，適逢鴻海50周年將擴大舉辦，展示內容以人工智慧AI為主軸，聚焦智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用。鴻海在智慧無人工廠技術成熟，市場將關注鴻海在AI應用於工業製造、電動車、生活日常等領域是否有創新亮點。

2.台積電超級法說會倒數，關注產業前景─台積電10月17日法說會即將登場，將公布2024年第3季財務報告及第4季業績展望，市場對台積電第4季營運表現抱持期待。市場預期台積電旺季效應將逐季推動業績創新高，有機會達成第3季財測的營收目標224億至232億美元；公司營運與產業前景將是法說會的關注焦點,相關概念股可留意。

周一（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,954.24點，上漲398.51點、跌幅0.94%；S&P500指數下跌0.96%；那斯達克指數下跌1.18%；費半指數下跌0.19%。台積電ADR上漲1.85%，收在184.51美元，連續四日上漲，較台北交易溢價18.1%。

中東緊張局勢抑制對經濟狀況的樂觀心理，大型科技股尾盤跌勢加劇。公債殖利率上升，交易員降低對聯準會（Fed）降息的押注；美國基準10年期公債殖利率從上周五的3.980%攀升至4.025%，是7月以來最高水準。美超微（Super Micro）股價周一大漲超過15%，公司透露每季用於AI的繪圖處理器（GPU）出貨量超過10萬個，凸顯需求強勁。

三大法人周一集中市場合計買超99.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超17.4億元，投信買超49.8億元，自營商（自行買賣）買超35.8億元，自營商（避險）賣超3.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,724口至17,224口，其中，外資淨空單增加5,146口至42,146口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,854口至24,471口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.12。VIX指數下降0.51至24.96。外資台指期買權淨金額-0.3億元 ; 賣權淨金額0.82億元。整體選擇權籌碼面偏多。