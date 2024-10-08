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美股收跌 法人：台股短線有壓恐出現拉回走勢

中央社／ 台北8日電

受到中東局勢拖累，美股4大指數全數收跌；台股7日收漲399點，收在22702點，法人指出，本週市場焦點除了台積電9月營收，還有美國消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）等通膨數據，及美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議紀要等。

凱基投顧表示，台股短線恐將面臨壓力，出現拉回走勢，但大盤以及領漲的電子股指數已連袂重返短期均線，只要震盪拉回能夠守穩短期均線，短線仍可維持強勢，上檔就有機會挑戰22806點回補空方缺口。

法人也指出，目前盤面類股呈現良性輪動架構，近日上市櫃公司將陸續公布9月營收，本週市場關注9日台積電將公布9月營收，以及新光金、台新金將開股東臨時會討論新新併議題。

中東地區緊張局勢，抑制市場對經濟情況的樂觀情緒，加上投資人拋售大型科技企業的股票，使美國股市4大指數7日全收跌。

道瓊工業指數下挫398.51點或0.94%，收41954.24點；標準普爾指數下跌55.13點或0.96%，收5695.94點；那斯達克指數挫跌213.95點或1.18%，收17923.90點；費城半導體指數小挫10.03點或0.19%，收5196.80點。

台股7日開高走高，收盤漲399.85點，為22702.56點，漲幅1.79%，成交金額新台幣3769.13億元。三大法人同步買超，合計買超94.65億元；其中外資買超17.46億元，投信買超44.80億元，自營商則加碼32.39億元。

個股方面，外資買超前3名分別為新光金5萬7657張、開發金3萬5982張和中鋼1萬4605張。另外，台積電今天獲外資加碼1萬969張，居買超榜第4位。

台積電 消費者物價指數

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