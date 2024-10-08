美國就業市場保持強勁 股漲但債普跌

聯準會主席鮑爾偏好降息一碼，而非兩碼，加上中東局勢升溫，一度引發市場震盪，但美國非農就業報告強勁，帶動股市收復跌勢，惟債市仍普遍承壓。從資金流向看，過去一週整體股票型ETF獲305.85億美元資金淨流入，其中，中國、亞洲、美國、東歐分別獲得181.86億、178.39億、64.69億、0.15億美元資金流入，但歐洲、拉美、日本分別出現3.58億、0.89億、0.62億美元資金淨流出，依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為主題型、不動產、核心消費；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為金融、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，展望未來一個月，中東情勢、11/5美國選舉、企業財報等消息面將持續擾動盤勢，所幸在美國經濟維持穩健及中國大規模救市政策等利多提振下，非經濟基本面因素引發的震盪應視為長期布局機會，此外，近期公債殖利率彈升及日圓貶值主要反映先前投資人對美日央行貨幣積極升降息預期的校正回歸，並未改變中長期趨勢，建議空手者亦可趁本波殖利率彈升及日圓貶值之際布局。現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金，以及加碼非美貨幣的全球及新興國家當地債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。除了AI科技股穩居長線主流之外，看好新興亞洲、氣候變遷/公用事業、價值型股票（金融、能源、原物料）、生技及美國中小型股票後市，建議多元布局掌握輪動契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，聯準會將採取漸進式降息，債券與利率敏感型資產將最受惠，因此仍維持債多於股的配置。而目前美國總體經濟環境仍健康，股市廣度有所改善且企業獲利成長前景看好，市場不確定性下的震盪與評價面修正，正提供進場布局機會，投資策略在近幾個月來即逐步加碼被低估的優質股票。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾(Grant Bowers)表示，近期市場廣度已從「科技七雄」擴散到更多樣化的產業和市值範圍，在此環境下，市場波動更多是由技術面因素和投資人對宏觀經濟消息的反應所驅動，而非基本面因素，我們將伺機尋找能從持久的長期成長趨勢中受益並可能保持領先競爭地位的優質企業。我們也預計，在本十年剩餘時間裡，最重要的成長主題可能與更廣泛的科技領域內的數位轉型、AI、雲端運算、網路安全有關。