快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

聽新聞
0:00 / 0:00

台股氣盛…大戶進場點火 外資加碼台積…大盤站上所有均線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 (記者曾學仁／攝影)
台股示意圖。 (記者曾學仁／攝影)

美股上周五收漲，帶動台股昨（7）日開高走高，在大戶主力進場拉抬下，台積電（2330）強勢領漲，股價重返千元，推升大盤指數衝高，終場加權指數大漲399點、收22,702點，站上所有均線。

三大法人共買超台股99.7億元，其中外資買超17.4億元，賣轉買，但期貨淨空單大增5,146口至42,146口，期、現貨並不同步；投信買超49.8億元，連三買、累計買超98.9億元；自營商買超32.4億元、賣轉買。八大公股行庫賣超37.8億元，買轉賣。

台股觀盤重點
台股觀盤重點

昨天除三大法人同步買超外，市場大戶及主力群也紛紛進場。根據盤後資料交叉比對分析，昨日主力大戶群進場點火拉抬權值族群的，較知名者包括虎尾幫、元大總公司（有多位市場大戶）、凱基松山哥，甚至連近期冒出頭、由部分竹科工程師所組成的「竹科幫」，也名列其中。

昨天台股開高走高，買盤鎖定權值股，前十大權值股除中華電外其餘全數上漲，台積電大漲28元，收在1,005元，光是台積電、鴻海、聯發科三檔即貢獻指數243點。19大類股中，電機機械大漲2.3%最強勢；族群中，綠能環保漲2.8%最突出，其他包括半導體、電子零組件、資訊服務、其他電子等也都漲逾2%，AI漲1.2%；千金股漲多跌少，嘉澤漲停最亮眼，因台積電、亞德客-KY重回千金股行列，總檔數增至16檔。昨天大盤成交量為3,881億元。

綜合第一金投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清的看法，昨日台股跳空勁揚，雖然三大法人買超金額不高，但外資大舉買超台積電10,969張，拉抬不少指數，其中瑞銀證券買超4,529張、花旗證券3,966張、摩根大通2,896張為前三多。自營商買超2,430張。

陳奕光指出，預期短線指數會在22,500至23,400點之間整理，接下來有鴻海科技日、台積電法說等題材陸續發酵，籌碼面有投信、四大基金持續買進台股，另聯準會降息跟中國大陸政策也會帶來資金外溢效應。

台積電 台股

延伸閱讀

台股、債券ETF受益人數再創新高 高股息ETF受益人數首破700萬

台股上漲399點 三大法人買超94.65億元

台股ETF受益人984萬創高 00919連5周奪冠

台積電站上千元 台股上漲399點收復所有均線

相關新聞

台股早盤跌逾百點 台積電開低5元

台股8日開盤指數為22,691.32點，下跌11.24點，早盤跌逾百點，最低來到22,579.52點。台積電（2330）...

台股氣盛…大戶進場點火 外資加碼台積…大盤站上所有均線

美股上周五收漲，帶動台股昨（7）日開高走高，在大戶主力進場拉抬下，台積電強勢領漲，股價重返千元，推升大盤指數衝高，終場加...

台積電重返千金俱樂部 漲28元…貢獻大盤227點

台積電昨（7）日股價再掀漲勢，終場重回千元大關之上、收1,005元、漲28元，貢獻大盤漲點227點，再度扮演台股多頭總司...

高盛喊買台積電 目標價1,270元

台積電昨（7）日再度站上千元關卡，吸引投資人高度側目。由於先進製程領先全球，營運前景看旺，使得近來外資圈紛紛按讚台積電，...

全球半導體供應鏈中 瑞銀按讚四家台廠

全球半導體銷售8月強勁增長，主要受惠於記憶體銷售創新高。瑞銀證券發布報告指出，記憶體供不應求情況將持續到2025年第3季...

面板雙虎 躋身矽光子概念股

友達及群創迎來面板本業報價止穩之際，也都布局當紅的矽光子領域，躋身「矽光子概念股」，有望成為下一波營運新動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。