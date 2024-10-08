台股氣盛…大戶進場點火 外資加碼台積…大盤站上所有均線

美股上周五收漲，帶動台股昨（7）日開高走高，在大戶主力進場拉抬下，台積電（2330）強勢領漲，股價重返千元，推升大盤指數衝高，終場加權指數大漲399點、收22,702點，站上所有均線。

三大法人共買超台股99.7億元，其中外資買超17.4億元，賣轉買，但期貨淨空單大增5,146口至42,146口，期、現貨並不同步；投信買超49.8億元，連三買、累計買超98.9億元；自營商買超32.4億元、賣轉買。八大公股行庫賣超37.8億元，買轉賣。

台股觀盤重點

昨天除三大法人同步買超外，市場大戶及主力群也紛紛進場。根據盤後資料交叉比對分析，昨日主力大戶群進場點火拉抬權值族群的，較知名者包括虎尾幫、元大總公司（有多位市場大戶）、凱基松山哥，甚至連近期冒出頭、由部分竹科工程師所組成的「竹科幫」，也名列其中。

昨天台股開高走高，買盤鎖定權值股，前十大權值股除中華電外其餘全數上漲，台積電大漲28元，收在1,005元，光是台積電、鴻海、聯發科三檔即貢獻指數243點。19大類股中，電機機械大漲2.3%最強勢；族群中，綠能環保漲2.8%最突出，其他包括半導體、電子零組件、資訊服務、其他電子等也都漲逾2%，AI漲1.2%；千金股漲多跌少，嘉澤漲停最亮眼，因台積電、亞德客-KY重回千金股行列，總檔數增至16檔。昨天大盤成交量為3,881億元。

綜合第一金投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清的看法，昨日台股跳空勁揚，雖然三大法人買超金額不高，但外資大舉買超台積電10,969張，拉抬不少指數，其中瑞銀證券買超4,529張、花旗證券3,966張、摩根大通2,896張為前三多。自營商買超2,430張。

陳奕光指出，預期短線指數會在22,500至23,400點之間整理，接下來有鴻海科技日、台積電法說等題材陸續發酵，籌碼面有投信、四大基金持續買進台股，另聯準會降息跟中國大陸政策也會帶來資金外溢效應。