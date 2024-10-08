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面板雙虎 躋身矽光子概念股

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）及群創（3481）迎來面板本業報價止穩之際，也都布局當紅的矽光子領域，躋身「矽光子概念股」，有望成為下一波營運新動能。

群創與超微（AMD）合作搶食矽光子未來商機；友達不僅入列台積電、日月光投控等大咖號召的「SEMI矽光子產業聯盟」，更集結旗下富采等轉投資量能，全力衝刺矽光子，營運同步充滿轉機。

群創結盟超微，透過轉投資元澄半導體、先發電光在磊晶、矽光子平台設計等領域發力。

友達則與台積電、日月光投控等大咖一起打群架，雙虎各有半導體產業大咖結盟作為後援，火力十足。

此外，群創也揮軍扇出型面板級封裝（FOPLP），吸引國際大廠上門尋求合作，現階段產能滿載供不應求，成為市場熱議焦點。

友達認為，隨著AI和新興技術的迅猛發展，推升高速資料傳輸需求，帶動矽光子蓬勃發展，友達加入SEMI矽光子產業聯盟，正可擴展市場機會，以提升整體產業競爭力，期望共享技術趨勢與市場動態，加速技術成果的轉化。

群創近年積極展開轉型作業，並跨足半導體先進封FOPLP將量產出貨，成功搭上AI熱潮引爆各界關注。日前更宣布將旗下南科四廠以171.4億元廠出售予台積電，處分利益約147億元；雙方未來更可望就先進封裝展開進一步合作。

法人看好，上述業外收益，有助於群創大步邁向轉虧為盈目標。

友達 台積電 群創

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