高盛喊買台積電 目標價1,270元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）昨（7）日再度站上千元關卡，吸引投資人高度側目。由於先進製程領先全球，營運前景看旺，使得近來外資圈紛紛按讚台積電，如高盛證券重申「買進」評級、目標價由1,230元上調至1,270元，調幅3.2%；瑞穗證券則給予「買進」評級，目標價看1,250元。

為因應來自客戶的強勁AI需求，外資高盛證券上調台積電的資本支出及 CoWoS產能預測。

首先，在台積電CoWoS產能上調方面，高盛科技產業分析師呂昆霖指出，為反映市場對AI需求的強勁增長，分別上調至2024年32.2萬片（先前預測為31.9萬片）、2025年63.5萬片（先前預測為60萬片）、2026年102萬片（先前預測為72萬片），各年度的產能增長率分別為124%、97%和61%。

在資本支出方面，維持對2024年資本支出約為301億美元，但上調了2025年和2026年的資本支出預測，主要反映CoWoS產能擴展及N2節點的加速需求。

台積電 資本支出

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