台積電重返千金俱樂部 漲28元貢獻大盤227點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）昨（7）日股價再掀漲勢，終場重回千元大關之上、收1,005元、漲28元，貢獻大盤漲點227點，再度扮演台股多頭總司令，單日市值大增7,261億元，市值達26.06兆元。

三大法人昨天合計買超台積電1.4萬餘張，尤其外資大買近1.1萬張，是推升台積電昨天股價勁揚並重返千元的最大助力，累計外資已連續三個交易日買超台積電，總量逾1.5萬張。台積電周一ADR早盤漲0.8%。

台積電股價走勢
台積電股價走勢

台積電預計本周公布9月合併營收，法人預估，雖然新台幣匯率相對原先假設值有落差，但台積電第3季新台幣營收換算美元營收應可以順利達成財測，下半年旺季業績可望逐季創新高。

台積電日前於法說會釋出第3季展望，估計單季美元營收落在224億美元至232億美元，季增7.6%至11.4%，平均季增率約9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高。台積電當時財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，惟近期新台幣兌美元呈現震盪升值，使得台積電新台幣營收可能略受影響。

台積電預定17日召開法說會，法人認為，台積電接下來股價走勢強弱，有三大觀察重點，首先是先進製程接單與進展，其次是資本支出是否調高，第三是先進封裝擴產進度何時可以滿足市場需求缺口。

業界分析，台積電先進製程量產持續領先，最先進的A16製程尚未量產，首批客戶群已浮上檯面，盛傳除了長期大客戶蘋果已在預定2奈米以外也預定A16首批產能，還出現新的指標企業OpenAI。台積電日前表示不評論市場傳聞，亦不評論單一客戶業務。

台積電法說會前，概念股昨天提前暖身，京鼎、家登、迅得、致茂、志聖等漲幅皆逾2%，迅得、志聖更強攻漲停板收市。


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